تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مصادر غير متوقعة للجزيئات البلاستيكية الدقيقة في غذائنا اليومي.. احذرها!

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1465828-639035373802566703.png
Doc-P-1465828-639035373802566703.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُظهر الدراسات العلمية أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أصبحت عنصراً خفياً في غذاء الإنسان اليومي، ولم تعد محصورة بالمأكولات البحرية كما يُشاع، بل تتسلل من مصادر غذائية متعددة قد لا تخطر في البال.

في ما يلي خمسة مصادر غذائية غير متوقعة لهذه الجزيئات:

العلكة
تُعد العلكة من أكثر المصادر إثارة للدهشة، إذ تُصنَّع غالبية أنواعها من قاعدة مطاطية أو بلاستيكية تُضاف إليها المنكهات والمحلّيات. وخلال عملية المضغ، تنفصل جزيئات بلاستيكية دقيقة، حيث يمكن لغرام واحد من العلكة أن يطلق حتى 637 جزيئاً. ولا يختلف الأمر كثيراً بين العلكة الطبيعية والصناعية، ما يشير إلى دور عمليات التصنيع والتغليف في هذا التلوث، علماً أن معظم الجزيئات تتحرر خلال الدقائق الأولى من المضغ.

الملح
رغم بساطته، كشفت اختبارات عالمية أن نحو 94% من أنواع الملح تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة. ويُلاحظ أن الأملاح المستخرجة من الأرض، مثل ملح الهيمالايا، أكثر تلوثاً من ملح البحر، مع ترجيح أن يكون جزء كبير من التلوث ناتجاً عن مراحل الإنتاج والتعبئة. كما تسهم مطاحن الملح المصنوعة من البلاستيك في زيادة التعرّض، إذ قد تطلق آلاف الجسيمات أثناء الاستخدام.

الفواكه والخضراوات
أظهرت أبحاث حديثة أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، وخصوصاً النانوية، يمكن أن تنتقل إلى النباتات عبر الجذور أو تترسّب على أسطحها. وسُجلت أعلى نسب التلوث في التفاح والجزر، مقابل مستويات أقل في الخس. ورغم ذلك، تبقى الفوائد الصحية للفواكه والخضراوات، الغنية بمضادات الأكسدة، أكبر من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الجزيئات.

الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة
لا يقتصر التلوث على أكياس الشاي البلاستيكية، بل يشمل أيضاً أوراق الشاي والقهوة، إضافة إلى الأكواب البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انتقال الجزيئات البلاستيكية من العبوات إلى المشروبات، ما يجعل المشروبات الساخنة أكثر عرضة للتلوث من الباردة. كما قد يؤثر نوع العبوة في مستوى التلوث، حتى في حال كانت زجاجية، بسبب الأغطية المعدنية المطلية.

المأكولات البحرية
على الرغم من التركيز الإعلامي على تلوث المأكولات البحرية، تشير الدراسات إلى أن مستويات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في بعض الكائنات، مثل بلح البحر، قد تكون أقل بكثير مقارنة بمصادر أخرى، كتحضير الشاي باستخدام أكياس بلاستيكية، والتي يمكن أن تطلق مليارات الجزيئات في كوب واحد.

كيف يمكن الحد من التعرّض؟
يرتبط ارتفاع التعرّض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة بتخزين الطعام في عبوات بلاستيكية وبالإفراط في استهلاك الأطعمة المصنّعة. لذلك يُنصح باستخدام أوعية زجاجية أو معدنية، خصوصاً عند تسخين الطعام، وتقليل الاعتماد على البلاستيك قدر الإمكان. كما يُعد استبدال المياه المعبأة بمياه الصنبور خطوة فعالة، إذ قد تحتوي المياه المعبأة على ما يصل إلى 240 ألف جزيء بلاستيكي دقيق في اللتر الواحد.

ورغم صعوبة تجنّب البلاستيك كلياً في النظام الغذائي، فإن اعتماد عادات بسيطة ومدروسة يمكن أن يخفف بشكل ملموس من التعرّض لهذه الجزيئات غير المرئية. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد غير متوقعة لأدوية خفض الكوليسترول.. اكتشفها!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أمومة غير متوقعة في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد غير متوقعة.. وصفة صباحية لجسم صحي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

الهيمالايا

التركي

روسيا

الترك

العلم

بلاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-01-09
Lebanon24
02:31 | 2026-01-09
Lebanon24
00:49 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:30 | 2026-01-08
Lebanon24
14:10 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24