تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع

Lebanon 24
10-01-2026 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1466405-639036342131486049.webp
Doc-P-1466405-639036342131486049.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد إعلان شركة نستله عن سحب عالمي لعدد من منتجات حليب الأطفال الشائعة، في خطوة احترازية على خلفية مخاوف من احتمال احتوائها على مادة سامة قد تؤدي إلى التسمم الغذائي لدى الرضع، عاد القلق ليخيّم على الأسر حول العالم. ورغم تأكيد الشركة عدم تسجيل أي حالات مرضية مؤكدة حتى الآن، يبرز تساؤل ملحّ: ما العلامات الخطيرة التي قد تشير إلى إصابة الرضع بالتسمم الغذائي، ومتى يصبح التدخل الطبي ضرورة عاجلة؟

وقالت الشركة في بيان رسمي نشرته "ذا صن"، إن "سلامة ورفاهية الأطفال هي أولويتنا المطلقة"، موضحة أن قرار السحب جاء عقب اكتشاف مادة تُعرف باسم "السيريوليد" في بعض المواد الخام المستخدمة بإحدى منشآت الإنتاج.
ما سبب السحب؟
السيريوليد هو سم تنتجه بعض سلالات بكتيريا العصوية الشمعية، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض تسمم غذائي تظهر بسرعة، حتى مع تحضير الحليب بالماء المغلي، حيث تؤكد وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) أن الحرارة لا تقضي على هذا السم.
وشمل السحب عدة دفعات من حليب الأطفال الرضع SMA، التي تم توزيعها في أكثر من 50 دولة، مع تواريخ انتهاء صلاحية تمتد من تشرين الأول 2026 إلى تشرين الثاني 2027.
كيف تعرف إذا كان المنتج متأثراً؟
نصحت نستله المستهلكين بفحص رمز الدفعة الموجود أسفل العبوة المعدنية أو على علبة الكرتون، ومقارنته بقائمة الدفعات المسحوبة، مؤكدة أن المنتجات غير المذكورة في إشعار السحب آمنة للاستهلاك.
وشددت الشركة على ضرورة عدم إطعام الأطفال أي منتج من الدفعات المتأثرة.
3 علامات رئيسية للتسمم الغذائي عند الرضع
بحسب الجهات الصحية، قد تظهر أعراض التسمم الغذائي خلال فترة تتراوح بين 30 دقيقة و6 ساعات من تناول الحليب الملوث، ومن أبرزها: القيء المتكرر، والإسهال، ومغص وآلام في المعدة، وقد يصاحب ذلك أيضاً نعاس غير معتاد أو انزعاج وبكاء أكثر من الطبيعي.

متى يصبح الأمر خطيراً؟
يحذر الأطباء من أن القيء والإسهال قد يؤديان بسرعة إلى الجفاف لدى الرضع، وهو أمر بالغ الخطورة في هذه المرحلة العمرية.
ومن علامات الجفاف التي تستدعي الانتباه: قلة التبول، وجفاف الفم والشفاه، وقلة الدموع عند البكاء، وعيون غائرة، وخمول أو انفعال غير معتاد
أما أعراض الجفاف الشديد فتشمل: نعاس واضح، وشحوب أو تبقع الجلد، وبرودة اليدين أو القدمين، مع ملاحظة أن الحفاضات نادراً ما تكون مُبللة، مع تنفس سريع وسطحي لدى الأطفال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتفاخ وهالات وبثور… علامات قد يكشفها كوب الحليب اليومي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب: مخططات خطيرة تهدد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وصلنا إلى نقطة الانفجار في أزمة الديون العالمية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أزمة السودان يجب ألا تنزلق خارج جدول الاهتمامات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

العمري

نستله

العلا

الكرة

دمين

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-10
Lebanon24
23:30 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
16:30 | 2026-01-09
Lebanon24
16:12 | 2026-01-09
Lebanon24
15:43 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24