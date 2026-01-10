تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
Lebanon 24
10-01-2026
|
01:30
بعد إعلان شركة
نستله
عن سحب عالمي لعدد من منتجات حليب الأطفال الشائعة، في خطوة احترازية على خلفية مخاوف من احتمال احتوائها على مادة سامة قد تؤدي إلى التسمم الغذائي لدى الرضع، عاد القلق ليخيّم على الأسر حول العالم. ورغم تأكيد الشركة عدم تسجيل أي حالات مرضية مؤكدة حتى الآن، يبرز تساؤل ملحّ: ما العلامات الخطيرة التي قد تشير إلى إصابة الرضع بالتسمم الغذائي، ومتى يصبح التدخل الطبي ضرورة عاجلة؟
وقالت الشركة في بيان رسمي نشرته "ذا صن"، إن "سلامة ورفاهية الأطفال هي أولويتنا المطلقة"، موضحة أن قرار السحب جاء عقب اكتشاف مادة تُعرف باسم "السيريوليد" في بعض المواد الخام المستخدمة بإحدى منشآت الإنتاج.
ما سبب السحب؟
السيريوليد هو سم تنتجه بعض سلالات بكتيريا العصوية الشمعية، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض تسمم غذائي تظهر بسرعة، حتى مع تحضير الحليب بالماء المغلي، حيث تؤكد وكالة معايير الغذاء
البريطانية
(FSA) أن الحرارة لا تقضي على هذا السم.
وشمل السحب عدة دفعات من حليب الأطفال الرضع SMA، التي تم توزيعها في أكثر من 50 دولة، مع تواريخ انتهاء صلاحية تمتد من تشرين الأول 2026 إلى تشرين الثاني 2027.
كيف تعرف إذا كان المنتج متأثراً؟
نصحت نستله المستهلكين بفحص رمز الدفعة الموجود أسفل العبوة المعدنية أو على علبة الكرتون، ومقارنته بقائمة الدفعات المسحوبة، مؤكدة أن المنتجات غير المذكورة في إشعار السحب آمنة للاستهلاك.
وشددت الشركة على ضرورة عدم إطعام الأطفال أي منتج من الدفعات المتأثرة.
3 علامات رئيسية للتسمم الغذائي عند الرضع
بحسب الجهات الصحية، قد تظهر أعراض التسمم الغذائي خلال فترة تتراوح بين 30 دقيقة و6 ساعات من تناول الحليب الملوث، ومن أبرزها: القيء المتكرر، والإسهال، ومغص وآلام في المعدة، وقد يصاحب ذلك أيضاً نعاس غير معتاد أو انزعاج وبكاء أكثر من الطبيعي.
متى يصبح الأمر خطيراً؟
يحذر الأطباء من أن القيء والإسهال قد يؤديان بسرعة إلى الجفاف لدى الرضع، وهو أمر بالغ الخطورة في هذه المرحلة العمرية.
ومن علامات الجفاف التي تستدعي الانتباه: قلة التبول، وجفاف الفم والشفاه، وقلة الدموع عند البكاء، وعيون غائرة، وخمول أو انفعال غير معتاد
أما أعراض الجفاف الشديد فتشمل: نعاس واضح، وشحوب أو تبقع الجلد، وبرودة اليدين أو القدمين، مع ملاحظة أن الحفاضات نادراً ما تكون مُبللة، مع تنفس سريع وسطحي لدى الأطفال.
