كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟

أظهرت دراسة هندية محدودة أن إضافة اليوغا إلى العلاج الاعتيادي يمكن أن يساعد في تسريع التعافي من انسحاب المواد الأفيونية، وخلص باحثون إلى أن الجمع بين العلاج الأساسي بالبوبرينورفين واليوغا، ساعد أشخاصاً على التعافي من أعراض انسحاب المواد الأفيونية بسرعة أكبر بمرتين تقريباً مقارنة بالدواء وحده.



وقال الطبيب الذي قاد الدراسة، هيمانت بهارجاف، من ‍العقلية وعلوم الأعصاب في ، ⁠إنه في أثناء انسحاب المواد الأفيونية، تظل المنظومة المسؤولة عن التوتر بالجسم في حالة نشاط مفرط، وذلك مقابل حالة من العجز تتعرض لها المنظومة المسؤولة عن التهدئة.

ويمكن أن يعاني المرضى من الإسهال والأرق والألم والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى اتساع حدقة وسيلان الأنف وفقدان الشهية والقيء.

وقال بهارجاف إن اليوغا بما تتضمنه من يقظة ذهنية وتنفس بطيء وتقنيات استرخاء "تساعد الجسم على الخروج من وضع الإجهاد المستمر إلى حالة تدعم الشفاء، وهو أمر لا تتعامل معه الأدوية الاعتيادية بشكل كامل".

وتناول جميع الرجال الذين شملتهم الدراسة وبلغ عددهم 59 دواء البوبرينورفين، وكانوا يعانون من أعراض بين خفيفة ومتوسطة لانسحاب المواد الأفيونية، ومارس نصفهم أيضاً 10 جلسات ‍ مدة كل منها 45 دقيقة خلال 14 يوماً، تضمنت ⁠تقنيات للتنفس ووضعيات معينة وتوجيهات خاصة بالاسترخاء.



وقال باحثون في مجلة غاما للطب النفسي إن المشاركين في استغرقوا في المتوسط خمسة أيام للتعافي مقارنة بتسعة أيام في مجموعة ⁠البوبرينورفين وحده.

وخفضت اليوغا مستويات القلق، التي عادة ما تكون سبباً رئيسياً للانتكاس في فترة ‍الانسحاب، كما وجد الباحثون أنها حسنت من جودة النوم ‌وخففت من الألم وحسنت من معدل ضربات ‍القلب.

وقال ‍بهارجاف إن عينة الدراسة المكونة من ذكور فقط ‍شملت "عدداً من المرضى في مركزنا العلاجي خلال فترة الدراسة"، وأضاف "يمكن أن يكشف إدراج الإناث عن اختلافات مهمة.. فالنساء يمكن أن يعانين من الانسحاب بشكل مختلف بسبب التأثيرات الهرمونية على ‌الوظائف اللاإرادية وإدراك الألم، وقد يستجبن بشكل مختلف لممارسات اليوغا".



وأشار إلى أنه يجري التخطيط لإجراء دراسات مماثلة تشمل النساء، وقال "نريد ⁠أيضاً دراسة ما إذا كانت فوائد اليوغا تستمر بعد فترة الانسحاب، لا سيما في الحد من احتمالات الانتكاس".