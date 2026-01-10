تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
Lebanon 24
10-01-2026
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة هندية محدودة أن إضافة اليوغا إلى العلاج الاعتيادي يمكن أن يساعد في تسريع التعافي من انسحاب المواد الأفيونية، وخلص باحثون إلى أن الجمع بين العلاج الأساسي بالبوبرينورفين واليوغا، ساعد أشخاصاً على التعافي من أعراض انسحاب المواد الأفيونية بسرعة أكبر بمرتين تقريباً مقارنة بالدواء وحده.
وقال الطبيب الذي قاد الدراسة، هيمانت بهارجاف، من
المعهد الوطني للصحة
العقلية وعلوم الأعصاب في
الهند
، إنه في أثناء انسحاب المواد الأفيونية، تظل المنظومة المسؤولة عن التوتر بالجسم في حالة نشاط مفرط، وذلك مقابل حالة من العجز تتعرض لها المنظومة المسؤولة عن التهدئة.
ويمكن أن يعاني المرضى من الإسهال والأرق والألم والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى اتساع حدقة
العين
وسيلان الأنف وفقدان الشهية والقيء.
وقال بهارجاف إن اليوغا بما تتضمنه من يقظة ذهنية وتنفس بطيء وتقنيات استرخاء "تساعد الجسم على الخروج من وضع الإجهاد المستمر إلى حالة تدعم الشفاء، وهو أمر لا تتعامل معه الأدوية الاعتيادية بشكل كامل".
وتناول جميع الرجال الذين شملتهم الدراسة وبلغ عددهم 59 دواء البوبرينورفين، وكانوا يعانون من أعراض بين خفيفة ومتوسطة لانسحاب المواد الأفيونية، ومارس نصفهم أيضاً 10 جلسات
يوغا
مدة كل منها 45 دقيقة خلال 14 يوماً، تضمنت تقنيات للتنفس ووضعيات معينة وتوجيهات خاصة بالاسترخاء.
وقال باحثون في مجلة غاما للطب النفسي إن المشاركين في
مجموعة اليوغا
استغرقوا في المتوسط خمسة أيام للتعافي مقارنة بتسعة أيام في مجموعة البوبرينورفين وحده.
وخفضت اليوغا مستويات القلق، التي عادة ما تكون سبباً رئيسياً للانتكاس في فترة الانسحاب، كما وجد الباحثون أنها حسنت من جودة النوم وخففت من الألم وحسنت من معدل ضربات القلب.
وقال بهارجاف إن عينة الدراسة المكونة من ذكور فقط شملت "عدداً من المرضى في مركزنا العلاجي خلال فترة الدراسة"، وأضاف "يمكن أن يكشف إدراج الإناث عن اختلافات مهمة.. فالنساء يمكن أن يعانين من الانسحاب بشكل مختلف بسبب التأثيرات الهرمونية على الوظائف اللاإرادية وإدراك الألم، وقد يستجبن بشكل مختلف لممارسات اليوغا".
وأشار إلى أنه يجري التخطيط لإجراء دراسات مماثلة تشمل النساء، وقال "نريد أيضاً دراسة ما إذا كانت فوائد اليوغا تستمر بعد فترة الانسحاب، لا سيما في الحد من احتمالات الانتكاس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
10/01/2026 12:15:18
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق روسيا صاروخًا أسرع من الصوت على أوكرانيا "تصعيدًا واضحًا"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق روسيا صاروخًا أسرع من الصوت على أوكرانيا "تصعيدًا واضحًا"
10/01/2026 12:15:18
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
10/01/2026 12:15:18
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
10/01/2026 12:15:18
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المعهد الوطني للصحة
المعهد الوطني
مجموعة اليوغا
أفيوني
الهند
سي إن
العين
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
Lebanon 24
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
04:23 | 2026-01-10
10/01/2026 04:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
01:30 | 2026-01-10
10/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:30 | 2026-01-09
09/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
Lebanon 24
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
23:00 | 2026-01-09
09/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها
Lebanon 24
اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها
16:30 | 2026-01-09
09/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:23 | 2026-01-10
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
01:30 | 2026-01-10
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
23:30 | 2026-01-09
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:00 | 2026-01-09
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
16:30 | 2026-01-09
اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها
16:12 | 2026-01-09
الإفراط في المكملات الغذائية قد يهدد صحتك
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 12:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24