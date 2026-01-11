تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. نصائح للوقاية والمتابعة

Lebanon 24
11-01-2026 | 06:25
Doc-P-1466884-639037347224767396.jpg
Doc-P-1466884-639037347224767396.jpg photos 0
خلال فصل الشتاء، يلاحظ العديد من مرضى ارتفاع ضغط الدم ارتفاعًا في قراءات ضغطهم، نتيجة لانقباض الأوعية الدموية بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتقليل النشاط البدني، وتغير العادات الغذائية.

هذا يطرح سؤالًا مهمًا: هل يجب متابعة ضغط الدم بشكل متكرر في المنزل خلال الأشهر الباردة؟

لماذا يرتفع ضغط الدم في الشتاء؟

يشرح الدكتور ديفيندرا سينغ ياداف لموقع "هيلث شوتس" أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يزيد من العبء على القلب ويؤثر على وظائف الكلى.
ويشير إلى أن معظم المرضى يشعرون بارتفاع ضغط الدم في الأيام الباردة، محذرًا من أن إهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة.

كم مرة يجب قياس ضغط الدم في المنزل؟

ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بمراقبة ضغطهم مرة أو مرتين يوميًا على الأكثر، لضمان دقة القراءة وفهم أنماط الساعة البيولوجية للجسم.
ويضيف الدكتور ياداف: "أفضل الأوقات للقياس هي صباحًا قبل الإفطار وتناول الدواء، ومرة أخرى مساءً، للحصول على قراءات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات علاجية سليمة".

كيفية قياس ضغط الدم بدقة في المنزل:

الجلوس بوضع مريح، مع وضع القدمين مسطحتين على الأرض ودعم الظهر.

الاسترخاء لمدة خمس دقائق قبل القياس.

استخدام جهاز أوتوماتيكي معتمد، مع وضع الذراع على مستوى القلب.

تجنب التدخين والكافيين والنشاط البدني قبل القياس بنصف ساعة على الأقل.

وينبه الطبيب إلى أن الإفراط في القياس، أكثر من ثلاث مرات يوميًا، قد يعطي قراءات غير دقيقة، خاصة عند استخدام أجهزة غير مألوفة. كما يجب الانتباه للأعراض المصاحبة مثل الدوخة أو ألم الصدر أو ضيق التنفس، حتى لو كانت القراءة طبيعية.

طرق خفض ضغط الدم خلال الشتاء

ممارسة نشاط بدني داخل المنزل مثل التمارين الخفيفة.

ارتداء ملابس متعددة الطبقات لتجنب التعرض للهواء البارد.

مراقبة استهلاك الصوديوم والأطعمة المصنعة التي ترفع ضغط الدم.

إدارة التوتر عبر التأمل، القراءة، أو ممارسة هوايات تساعد على الاسترخاء.

يؤكد الخبراء أن اتباع هذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم في الشتاء ويحافظ على صحة القلب والكلى. (آرم نيوز) 
