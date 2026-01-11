تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

فيتامين "أ".. متى يجب تناوله يوميًا للحفاظ على الرؤية؟

Lebanon 24
11-01-2026 | 08:34
Doc-P-1466943-639037434710549995.jfif
Doc-P-1466943-639037434710549995.jfif photos 0
يُعتبر فيتامين أ من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الرؤية الطبيعية وقدرة العين على التكيف مع الظلام. وللحصول على فوائده بشكل أفضل، من المهم تناوله بطريقة صحيحة، إذ يذوب هذا الفيتامين في الدهون، ما يعني أنه يُمتص بكفاءة أكبر عند تناوله مع وجبات أو وجبات خفيفة تحتوي على دهون صحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، والبذور.

الانتظام أهم من التوقيت
يشدد الخبراء، بحسب موقع Verywell Health، على أن الانتظام في تناول فيتامين أ أهم من تحديد وقت محدد له. سواء تم تناوله مع الإفطار أو الغداء أو العشاء، فإن الالتزام بروتين يومي منتظم يساعد على الحفاظ على مستويات ثابتة في الجسم ويعزز تأثير الفيتامين. بالنسبة لمن يعانون نقصًا في فيتامين أ، قد تكون المكملات ضرورية، لكن الالتزام بالروتين اليومي يظل أمرًا أساسيًا.

الاحتياجات حسب العمر والجنس
تختلف حاجة الجسم من فيتامين أ بحسب العمر والجنس والحالة الفسيولوجية. وفقًا لمجلس الغذاء والتغذية في الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب:

الرجال البالغون: 900 ميكروغرام يوميًا.

النساء البالغات: 700 ميكروغرام يوميًا.

الحوامل: 770 ميكروغرام يوميًا.

المرضعات: 1300 ميكروغرام يوميًا، لدعم صحة الأم والرضيع.

مصادر فيتامين أ
يفضل الحصول على فيتامين أ من النظام الغذائي المتوازن بدل المكملات عند الإمكان. تشمل المصادر الحيوانية الكبد، صفار البيض، الزبدة، وزيت السمك، حيث يحتوي هذا النوع على الريتينول الجاهز للاستخدام. أما المصادر النباتية فتحتوي على كاروتينات بروفيتامين أ مثل بيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، وتشمل الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، والخضروات الورقية كالسبانخ. يمكن تعزيز امتصاص هذه العناصر الغذائية عند تناولها مع دهون صحية.

كما تحتوي بعض الأطعمة المدعمة مثل الحليب، المارجرين، والحبوب على فيتامين أ، لذا يُنصح بالتحقق من الملصقات الغذائية لمعرفة كمية الفيتامين.

يُساهم تناول فيتامين أ بشكل كافٍ، سواء من خلال النظام الغذائي أو المكملات عند الحاجة، ومع تناوله مع وجبات تحتوي على الدهون، في دعم صحة العين والجسم بشكل عام. (آرم نيوز) 
