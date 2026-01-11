تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات

Lebanon 24
11-01-2026 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1467025-639037568826035603.webp
Doc-P-1467025-639037568826035603.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن النوم الجيد لا يعتمد فقط على عدد ساعاته، بل يرتكز على تبنّي أربع عادات يومية أساسية تسهم في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم والصحة العامة.

الدراسة، التي امتدت على مدار 31 يوماً، شارك فيها نحو 39 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة، ضمن ما أطلق عليه فريق من الباحثين الدوليين اسم "تحدي العادات الأربع الأساسية".

وهدفت إلى قياس التأثير التراكمي لـ4 سلوكيات بسيطة عند الالتزام بها معاً، على انتظام النوم والمؤشرات الصحية المرتبطة به.

وخضع المشاركون للمراقبة باستخدام جهاز WHOOP القابل للارتداء على المعصم، والذي يتتبع أنماط النوم، ومؤشرات القلب، ووظائف الجهاز التنفسي.

ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، أظهرت نتائج تحليل البيانات، التي أجراها فريق بحثي من جامعة كوينزلاند، أن دمج هذه العادات الأربع في الروتين اليومي يوفر نهجاً عملياً وفعالاً لتحسين انتظام النوم والصحة العامة.

أولاً: التعرض للضوء
يلعب ضوء الصباح دوراً محورياً في تنبيه الجسم وبداية اليوم، إذ يساعد على إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستيقاظ والنشاط. في المقابل، يُفرز الدماغ هرمون الميلاتونين في الظلام، وهو الهرمون المرتبط بالنوم. كما شدد الباحثون على أهمية تقليل التعرض للضوء الأزرق الصادر عن الشاشات قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة، لما له من تأثير مباشر في تعطيل إفراز الميلاتونين.

ثانياً: تناول الطعام في أوقات منتظمة
يسهم الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات في مساعدة الجسم على الدخول في حالة الاسترخاء مساءً، ما ينعكس على خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب، وهما عاملان أساسيان لتهيئة الجسم للنوم.

ثالثاً: تمارين التنفس
أظهرت الدراسة أن تمارين التنفس العميق تؤدي دوراً مهماً في تهدئة الجسم فسيولوجياً، من خلال خفض معدل ضربات القلب، وإرخاء العضلات، وتحسين استجابة الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الراحة والهضم، ما يعزز القدرة على النوم بسهولة.

رابعاً: التدريب القلبي الوعائي
توصي الدراسة بممارسة التمارين ضمن ما يُعرف بـ"المنطقة الثانية" من شدة التمارين، أي بنسبة تتراوح بين 60% و70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب. وفي هذه المرحلة، يكون الشخص قادراً على التحدث بشكل خفيف أثناء التمرين، رغم زيادة وتيرة التنفس، وهو مستوى مثالي لدعم الصحة القلبية وتحسين جودة النوم.

وخلص الباحثون إلى أن الالتزام بهذه العادات الأربع، دون الحاجة إلى تدخلات معقدة، يمكن أن يُحدث فرقاً ملموساً في تنظيم النوم وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي أفضل أنواع البذور لصحة القلب؟ طبيب يجيب
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تؤثر بدانة الأم على مستقبل طفلها العصبي؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أجهزة صغيرة داخل المنزل قد تضر بصحة أطفالكم
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الروتين اليومي

60 دقيقة

نيويورك

الكورة

الأقصى

التزام

الطويل

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-11
Lebanon24
08:34 | 2026-01-11
Lebanon24
06:25 | 2026-01-11
Lebanon24
04:42 | 2026-01-11
Lebanon24
01:06 | 2026-01-11
Lebanon24
00:52 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24