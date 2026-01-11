تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
11-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة في جامعة يوتا إلى أن الفاصوليا والعدس وعصير البرقوق قد تساعد في منع زيادة الوزن، حتى مع اتباع نظام غذائي غني بالدهون.
وجدت دراسة سابقة أن عصير البرقوق يرفع مستويات بكتيريا "توريسيباكتر" في أمعاء الفئران البدينة، وهو ما عزاه الباحثون إلى احتوائه على مركبات البوليفينول التي تعزز نمو الميكروبات النافعة في الأمعاء.
وفي تجربة الدراسة، تابع الباحثون فئراناً تتبعت نظاماً غذائياً غنياً بالدهون لمدة 8 أسابيع، وقدموا لها مكملات غذائية تحتوي على بكتيريا "توريسيباكتر"، وهي بكتيريا موجودة في أمعاء الإنسان.
وبحسب "دايلي ميل"، لاحظ الباحثون أن الفئران التي لم تتناول المكملات الغذائية اكتسبت حوالي 25% من وزنها خلال فترة الدراسة.
وللمقارنة، لم تكتسب الفئران التي تناولت مكملات "توريسيباكتر" سوى حوالي 10% من وزنها.
ولا تتوفر المكملات الغذائية التي تحتوي على "توريسيباكتر" على نطاق واسع حتى الآن، لكن أبحاثاً سابقة أشارت إلى إمكانية تعزيز أعداد هذه البكتيريا في الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف، كالفواكه والخضراوات، حيث تعد الألياف مصدراً غذائياً للكائنات الدقيقة.
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة
وتشمل هذه الأطعمة البصل، والثوم، والخرشوف (الأرضي شوكي)، والهليون، والكاكاو، والإينولين، والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-9 الدهنية مثل: زيت
الزيتون
، والأفوكادو، واللوز، والكاجو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
Lebanon 24
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
12/01/2026 08:49:28
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن
Lebanon 24
9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن
12/01/2026 08:49:28
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة خارقة تُشكل خط الدفاع الأول ضد السرطان.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة خارقة تُشكل خط الدفاع الأول ضد السرطان.. تعرفوا عليها
12/01/2026 08:49:28
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
Lebanon 24
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
12/01/2026 08:49:28
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الزيتون
الأفوكا
أوميغا
لي مي
جامع
كاني
هنية
بولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
16:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية الظهر والقلب اليكم وضعية النوم الصحيحة
Lebanon 24
لحماية الظهر والقلب اليكم وضعية النوم الصحيحة
15:14 | 2026-01-11
11/01/2026 03:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يجب تجويع المصاب بالحمّى وإطعام مريض الزكام؟
Lebanon 24
هل يجب تجويع المصاب بالحمّى وإطعام مريض الزكام؟
14:00 | 2026-01-11
11/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
12:32 | 2026-01-11
11/01/2026 12:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-01-11
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
16:00 | 2026-01-11
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
15:14 | 2026-01-11
لحماية الظهر والقلب اليكم وضعية النوم الصحيحة
14:00 | 2026-01-11
هل يجب تجويع المصاب بالحمّى وإطعام مريض الزكام؟
12:32 | 2026-01-11
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
08:34 | 2026-01-11
فيتامين "أ".. متى يجب تناوله يوميًا للحفاظ على الرؤية؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 08:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24