أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها

أشارت دراسة في جامعة يوتا إلى أن الفاصوليا والعدس وعصير البرقوق قد تساعد في منع زيادة الوزن، حتى مع اتباع نظام غذائي غني بالدهون.

وجدت دراسة سابقة أن عصير البرقوق يرفع مستويات بكتيريا "توريسيباكتر" في أمعاء الفئران البدينة، وهو ما عزاه الباحثون إلى احتوائه على مركبات البوليفينول التي تعزز نمو الميكروبات النافعة في الأمعاء.



وفي تجربة الدراسة، تابع الباحثون فئراناً تتبعت نظاماً غذائياً غنياً بالدهون لمدة 8 أسابيع، وقدموا لها مكملات غذائية تحتوي على بكتيريا "توريسيباكتر"، وهي بكتيريا موجودة في أمعاء الإنسان.



وبحسب "دايلي ميل"، لاحظ الباحثون أن الفئران التي لم تتناول المكملات الغذائية اكتسبت حوالي 25% من وزنها خلال فترة الدراسة.



وللمقارنة، لم تكتسب الفئران التي تناولت مكملات "توريسيباكتر" سوى حوالي 10% من وزنها.

ولا تتوفر المكملات الغذائية التي تحتوي على "توريسيباكتر" على نطاق واسع حتى الآن، لكن أبحاثاً سابقة أشارت إلى إمكانية تعزيز أعداد هذه البكتيريا في الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف، كالفواكه والخضراوات، حيث تعد الألياف مصدراً غذائياً للكائنات الدقيقة.



أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة

وتشمل هذه الأطعمة البصل، والثوم، والخرشوف (الأرضي شوكي)، والهليون، والكاكاو، والإينولين، والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-9 الدهنية مثل: زيت ، والأفوكادو، واللوز، والكاجو.