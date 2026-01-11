تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل

Lebanon 24
11-01-2026 | 23:00
Doc-P-1467040-639037589525932297.webp
Doc-P-1467040-639037589525932297.webp photos 0
يُعدّ الجبن القريش من أكثر الوجبات الخفيفة شهرة بين الباحثين عن البروتين، إذ يوفر كمية عالية من البروتين مقابل سعرات حرارية محدودة، فـنصف كوب من الجبن القريش قليل الدسم يحتوي عادة على 12 إلى 14 غراماً من البروتين ونحو 100 سعرة حرارية فقط.
لكن لمن لا يفضل طعم الجبن القريش أو قوامه، هناك بدائل أخرى لا تقل قيمة غذائية، وفق خبراء التغذية، وتوفر كميات مماثلة أو أعلى من البروتين:
الزبادي اليوناني: كوب واحد خالي الدسم يحتوي على نحو 16 غراماً من البروتين، ويضيف البروبيوتيك المفيد للجهاز الهضمي. يمكن تناوله حلواً مع الفاكهة أو مالحاً كصوص.
الإدامامي (فول الصويا الأخضر): كوب واحد مطهو يوفر حوالي 18 غراماً من البروتين والألياف، خيار نباتي ممتاز للسلطات أو الوجبات الخفيفة.
لفائف السلمون المدخن: أوقيتان (نحو 57 غراماً) تحتوي على 10–12 غراماً من البروتين وأحماض أوميغا-3 المفيدة للقلب.
البيض المسلوق: بيضتان كبيرتان توفران نحو 12–13 غراماً من البروتين، سهل التحضير والحفظ للوجبات السريعة.
عبوات التونة الجاهزة: تحتوي على 15–19 غراماً من البروتين، خيار عملي وسريع مع الخضار أو المقرمشات.
اللحم المجفف عالي الجودة: حصة صغيرة توفر نحو 12 غراماً من البروتين، مع الانتباه لاختيار الأنواع الأقل صوديوم وسكراً.
سلطة الدجاج المنزلية: نصف كوب محضّر باستخدام الزبادي اليوناني بدلاً من المايونيز يحتوي على نحو 12 غراماً من البروتين، يمكن تناولها مع الخضار أو الخبز الكامل.
شرائح الديك الرومي المشوي: شريحتان توفران نحو 8 غرامات من البروتين، ويمكن دمجها مع مصادر أخرى للحصول على وجبة متوازنة.
ويؤكد خبراء التغذية أن التنويع في مصادر البروتين يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي ويمنع الشعور بالملل، وأن هذه البدائل تمنح خيارات أوسع تناسب مختلف الأذواق والأنماط الغذائية، شرط الاعتدال والانتباه إلى الصوديوم والمواد الحافظة.
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
Lebanon24
15:14 | 2026-01-11
Lebanon24
14:00 | 2026-01-11
Lebanon24
12:32 | 2026-01-11
Lebanon24
08:34 | 2026-01-11
