اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون

أظهرت دراسة هندية أن ممارسة اليوغا بجانب العلاج الدوائي تساعد مرضى انسحاب الأفيون على التعافي في نصف المدة تقريباً.



ووجدت الدراسة أن المرضى الذين جمعوا بين عقار "البوبرينورفين" وجلسات منتظمة تخطوا الأعراض خلال 5 أيام وسطياً، مقابل 9 أيام لمن تلقوا الدواء فقط.



وأشار الباحثون إلى أن اليوغا تعيد توازن الجهاز العصبي خلال مرحلة الانسحاب، مما يخفف أعراضاً مثل القلق والأرق والألم، وذلك عبر تقنيات التنفس والاسترخاء.



شملت الدراسة 59 رجلاً، وأظهرت تحسناً ملحوظاً في القلق والنوم والألم لدى . وينوي الفريق توسيع البحث ليشمل النساء وقياس تأثير اليوغا على منع الانتكاس على المدى . (الجزيرة)



