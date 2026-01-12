تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون
Lebanon 24
12-01-2026
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة هندية أن ممارسة اليوغا بجانب العلاج الدوائي تساعد مرضى انسحاب الأفيون على التعافي في نصف المدة تقريباً.
ووجدت الدراسة أن المرضى الذين جمعوا بين عقار "البوبرينورفين" وجلسات
يوغا
منتظمة تخطوا الأعراض خلال 5 أيام وسطياً، مقابل 9 أيام لمن تلقوا الدواء فقط.
وأشار الباحثون إلى أن اليوغا تعيد توازن الجهاز العصبي خلال مرحلة الانسحاب، مما يخفف أعراضاً مثل القلق والأرق والألم، وذلك عبر تقنيات التنفس والاسترخاء.
شملت الدراسة 59 رجلاً، وأظهرت تحسناً ملحوظاً في القلق والنوم والألم لدى
مجموعة اليوغا
. وينوي الفريق توسيع البحث ليشمل النساء وقياس تأثير اليوغا على منع الانتكاس على المدى
الطويل
. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
12/01/2026 11:55:10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة
Lebanon 24
أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة
12/01/2026 11:55:10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
12/01/2026 11:55:10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول: معدل تعافي حزب الله يفوق معدل إحباط إسرائيل له
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول: معدل تعافي حزب الله يفوق معدل إحباط إسرائيل له
12/01/2026 11:55:10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة اليوغا
الجزيرة
أيام و
الطويل
جزيرة
العلا
مارس
يوغا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"
Lebanon 24
تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"
04:06 | 2026-01-12
12/01/2026 04:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
Lebanon 24
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
02:42 | 2026-01-12
12/01/2026 02:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
16:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:06 | 2026-01-12
تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"
02:42 | 2026-01-12
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
23:00 | 2026-01-11
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
23:00 | 2026-01-11
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
16:00 | 2026-01-11
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
15:14 | 2026-01-11
لحماية الظهر والقلب اليكم وضعية النوم الصحيحة
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24