تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1467256-639038083556371855.png
Doc-P-1467256-639038083556371855.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة هندية أن ممارسة اليوغا بجانب العلاج الدوائي تساعد مرضى انسحاب الأفيون على التعافي في نصف المدة تقريباً.

ووجدت الدراسة أن المرضى الذين جمعوا بين عقار "البوبرينورفين" وجلسات يوغا منتظمة تخطوا الأعراض خلال 5 أيام وسطياً، مقابل 9 أيام لمن تلقوا الدواء فقط.

وأشار الباحثون إلى أن اليوغا تعيد توازن الجهاز العصبي خلال مرحلة الانسحاب، مما يخفف أعراضاً مثل القلق والأرق والألم، وذلك عبر تقنيات التنفس والاسترخاء.

شملت الدراسة 59 رجلاً، وأظهرت تحسناً ملحوظاً في القلق والنوم والألم لدى مجموعة اليوغا. وينوي الفريق توسيع البحث ليشمل النساء وقياس تأثير اليوغا على منع الانتكاس على المدى الطويل. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الملابس الشتوية تضاعف معاناة النازحين في غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: نستعد لافتتاح مراكز طبية في الدبة جراء تضاعف أعداد النازحين (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول: معدل تعافي حزب الله يفوق معدل إحباط إسرائيل له
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مجموعة اليوغا

الجزيرة

أيام و

الطويل

جزيرة

العلا

مارس

يوغا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
02:42 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
Lebanon24
15:14 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24