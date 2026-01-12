تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1467300-639038128561779441.png
Doc-P-1467300-639038128561779441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجلت تايوان أدنى معدل مواليد على الإطلاق عام 2023، حيث انخفض عدد المواليد إلى 107,812 طفلاً فقط، أي بمعدل 4.62 لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 134,856 مولوداً عام 2022.

وبهذا، تدخل تايوان رسمياً مرحلة "المجتمع فائق الشيخوخة"، حيث يشكل السكان بعمر 65 عاماً فأكثر ما نسبته 20.06% من إجمالي السكان، متجاوزة بذلك عتبة الـ20% المحددة من قبل الأمم المتحدة.

وانخفض إجمالي عدد السكان للعام الثاني على التوالي، مسجلاً 23,299,132 نسمة بانخفاض قدره 101,088 عن العام السابق.

من جهة أخرى، انخفضت حالات الزواج إلى 104,376 عام 2023، فيما بلغت حالات الطلاق 52,101 حالة.

وقال وزير الصحة شيه تشونغ ليانغ إن الوزارة كانت تتوقع هذا التحول الديموغرافي، وأعدت خططاً في أربعة مجالات تشمل تعزيز الصحة والرعاية اللامركزية وإصلاح نظام المزايا ودمج التكنولوجيا، لمواجهة تحديات المجتمع الشيخ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الصحة

جمالي

ايوان

تشون

ما ن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-01-12
Lebanon24
02:42 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
Lebanon24
15:14 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24