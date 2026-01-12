تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

سجلت تايوان أدنى معدل مواليد على الإطلاق عام 2023، حيث انخفض عدد المواليد إلى 107,812 طفلاً فقط، أي بمعدل 4.62 لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 134,856 مولوداً عام 2022.



وبهذا، تدخل تايوان رسمياً مرحلة "المجتمع فائق الشيخوخة"، حيث يشكل السكان بعمر 65 عاماً فأكثر ما نسبته 20.06% من إجمالي السكان، متجاوزة بذلك عتبة الـ20% المحددة من قبل .



وانخفض إجمالي عدد السكان للعام الثاني على التوالي، مسجلاً 23,299,132 نسمة بانخفاض قدره 101,088 عن العام السابق.



من جهة أخرى، انخفضت حالات الزواج إلى 104,376 عام 2023، فيما بلغت حالات الطلاق 52,101 حالة.



وقال شيه تشونغ ليانغ إن الوزارة كانت تتوقع هذا التحول الديموغرافي، وأعدت خططاً في أربعة مجالات تشمل تعزيز الصحة والرعاية اللامركزية وإصلاح نظام المزايا ودمج التكنولوجيا، لمواجهة تحديات المجتمع الشيخ.



