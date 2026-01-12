تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"
Lebanon 24
12-01-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت تايوان أدنى معدل مواليد على الإطلاق عام 2023، حيث انخفض عدد المواليد إلى 107,812 طفلاً فقط، أي بمعدل 4.62 لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 134,856 مولوداً عام 2022.
وبهذا، تدخل تايوان رسمياً مرحلة "المجتمع فائق الشيخوخة"، حيث يشكل السكان بعمر 65 عاماً فأكثر ما نسبته 20.06% من إجمالي السكان، متجاوزة بذلك عتبة الـ20% المحددة من قبل
الأمم المتحدة
.
وانخفض إجمالي عدد السكان للعام الثاني على التوالي، مسجلاً 23,299,132 نسمة بانخفاض قدره 101,088 عن العام السابق.
من جهة أخرى، انخفضت حالات الزواج إلى 104,376 عام 2023، فيما بلغت حالات الطلاق 52,101 حالة.
وقال
وزير الصحة
شيه تشونغ ليانغ إن الوزارة كانت تتوقع هذا التحول الديموغرافي، وأعدت خططاً في أربعة مجالات تشمل تعزيز الصحة والرعاية اللامركزية وإصلاح نظام المزايا ودمج التكنولوجيا، لمواجهة تحديات المجتمع الشيخ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
Lebanon 24
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
12/01/2026 11:55:17
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
Lebanon 24
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
12/01/2026 11:55:17
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
12/01/2026 11:55:17
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
Lebanon 24
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
12/01/2026 11:55:17
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
وزير الصحة
جمالي
ايوان
تشون
ما ن
قد يعجبك أيضاً
اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون
Lebanon 24
اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون
02:51 | 2026-01-12
12/01/2026 02:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
Lebanon 24
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
02:42 | 2026-01-12
12/01/2026 02:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
16:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:51 | 2026-01-12
اليوغا تُضاعف سرعة تعافي مدمني الأفيون
02:42 | 2026-01-12
هذه المكملات والأطعمة.. قد تُضعف فعالية حبوب منع الحمل
23:00 | 2026-01-11
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
23:00 | 2026-01-11
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن.. تعرفوا عليها
16:00 | 2026-01-11
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
15:14 | 2026-01-11
لحماية الظهر والقلب اليكم وضعية النوم الصحيحة
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24