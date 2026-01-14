الفول السوداني يحسن الكوليسترول إذا استُهلك بهذه الطريقة

الفول السوداني ليس مجرد وجبة خفيفة، بل يمكن أن يكون حليفا للقلب عند تناوله بالشكل المناسب. فهو يعزز "الجيد" HDL ويقلل الكوليسترول "الضار" LDL، شرط أن يكون نيئًا أو محمصا جافا وغير مملح، وبكمية معتدلة تتراوح بين 25 و30 غراما يوميا.



تكمن فوائده في احتوائه على دهون غير مشبعة وألياف وبروتين، إضافة إلى مركبات طبيعية مثل الستيرولات النباتية والريسفيراترول، التي تقلل امتصاص الكوليسترول وتحسن صحة الأوعية الدموية.



كما تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام، بما فيها الفول السوداني، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويحسن مستويات الكوليسترول.



لكن الفول السوداني يمكن أن يصبح ضارا إذا تم تناوله مملحا أو مقليا أو مطليا بالسكر؛ إذ يمكن أن يرفع ضغط ويمتص الدهون المتحولة ويزيد مقاومة الأنسولين، خاصة لدى المصابين بالسكري أو الدهون الزائدة في البطن. الإفراط ، حتى النوع الصحي، قد يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن ويقوض الفوائد القلبية.

للاستفادة القصوى، يُنصح بإدراج الفول السوداني ضمن نظام غذائي متوازن مثل ، مع الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة. وزبدة الفول السوداني الطبيعية بنسبة 100٪، دون إضافات من السكر أو الزيوت المهدرجة، تبقى خيارا صحيا مناسبا. (إرم نيوز)