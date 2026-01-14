تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
0
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الفول السوداني يحسن الكوليسترول إذا استُهلك بهذه الطريقة
Lebanon 24
14-01-2026
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
الفول السوداني ليس مجرد وجبة خفيفة، بل يمكن أن يكون حليفا للقلب عند تناوله بالشكل المناسب. فهو يعزز
الكوليسترول
"الجيد" HDL ويقلل الكوليسترول "الضار" LDL، شرط أن يكون نيئًا أو محمصا جافا وغير مملح، وبكمية معتدلة تتراوح بين 25 و30 غراما يوميا.
تكمن فوائده في احتوائه على دهون غير مشبعة وألياف وبروتين، إضافة إلى مركبات طبيعية مثل الستيرولات النباتية والريسفيراترول، التي تقلل امتصاص الكوليسترول وتحسن صحة الأوعية الدموية.
كما تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام، بما فيها الفول السوداني، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويحسن مستويات الكوليسترول.
لكن الفول السوداني يمكن أن يصبح ضارا إذا تم تناوله مملحا أو مقليا أو مطليا بالسكر؛ إذ يمكن أن يرفع ضغط
الدم
ويمتص الدهون المتحولة ويزيد مقاومة الأنسولين، خاصة لدى المصابين بالسكري أو الدهون الزائدة في البطن. الإفراط
في تناوله
، حتى النوع الصحي، قد يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن ويقوض الفوائد القلبية.
للاستفادة القصوى، يُنصح بإدراج الفول السوداني ضمن نظام غذائي متوازن مثل
حمية
البحر الأبيض المتوسط
، مع الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة. وزبدة الفول السوداني الطبيعية بنسبة 100٪، دون إضافات من السكر أو الزيوت المهدرجة، تبقى خيارا صحيا مناسبا. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الطريقة المثلى لاستهلاك الزنجبيل؟
Lebanon 24
ما الطريقة المثلى لاستهلاك الزنجبيل؟
14/01/2026 19:41:03
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطريقة أنقذت ميلوني المعكرونة الإيطالية من العقوبات الأميركية
Lebanon 24
بهذه الطريقة أنقذت ميلوني المعكرونة الإيطالية من العقوبات الأميركية
14/01/2026 19:41:03
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للمسيحيين: بهذه الطريقة تحافظون على وجودكم
Lebanon 24
البابا للمسيحيين: بهذه الطريقة تحافظون على وجودكم
14/01/2026 19:41:03
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد غير متوقعة لأدوية خفض الكوليسترول.. اكتشفها!
Lebanon 24
فوائد غير متوقعة لأدوية خفض الكوليسترول.. اكتشفها!
14/01/2026 19:41:03
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأبيض المتوسط
البحر الأبيض
الكوليسترول
في تناوله
السودان
سوداني
السكري
الريس
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
Lebanon 24
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
10:39 | 2026-01-14
14/01/2026 10:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء.. تناولوا هذا المنتج الغذائي
Lebanon 24
للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء.. تناولوا هذا المنتج الغذائي
09:19 | 2026-01-14
14/01/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
02:14 | 2026-01-14
14/01/2026 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد آثار جانبية جديدة لجائحة كوفيد-19
Lebanon 24
رصد آثار جانبية جديدة لجائحة كوفيد-19
01:32 | 2026-01-14
14/01/2026 01:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب مفاجئ لارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
سبب مفاجئ لارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفه العلماء
00:40 | 2026-01-14
14/01/2026 12:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
Lebanon 24
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
14:28 | 2026-01-13
13/01/2026 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق طائرات أميركيّة فوق دولة عربيّة... هل اقتربت الضربة على إيران؟
Lebanon 24
تحليق طائرات أميركيّة فوق دولة عربيّة... هل اقتربت الضربة على إيران؟
06:00 | 2026-01-14
14/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشهد مُرعب... فيديو لحادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا
Lebanon 24
المشهد مُرعب... فيديو لحادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا
07:28 | 2026-01-14
14/01/2026 07:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر في لبنان فهل ينجح؟
Lebanon 24
بالفيديو.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر في لبنان فهل ينجح؟
12:53 | 2026-01-13
13/01/2026 12:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل جذري في الخطة الدفاعية.. إيران تتحضّر لسيناريو حرب شاملة مع إسرائيل
Lebanon 24
تحوّل جذري في الخطة الدفاعية.. إيران تتحضّر لسيناريو حرب شاملة مع إسرائيل
16:00 | 2026-01-13
13/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:39 | 2026-01-14
كيف يحمي ترميم الأسنان من خطر الوفاة المبكرة؟
09:19 | 2026-01-14
للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء.. تناولوا هذا المنتج الغذائي
02:14 | 2026-01-14
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
01:32 | 2026-01-14
رصد آثار جانبية جديدة لجائحة كوفيد-19
00:40 | 2026-01-14
سبب مفاجئ لارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفه العلماء
23:00 | 2026-01-13
هل هناك طرق لتخفيف أعراض عدم تحمّل اللاكتوز؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 19:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24