Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء.. تناولوا هذا المنتج الغذائي

Lebanon 24
14-01-2026 | 09:19
تشير خبيرة التغذية الإسبانية سارة فيفيس، إلى أن تناول سمك السلمون في فصل الشتاء يساهم في دعم منظومة المناعة، وتعويض نقص فيتامين D، ويساعد في الحفاظ على الطاقة في ظل قلة ضوء الشمس.
 
ووفقا لها، تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في السمك دورا رئيسيا في تنظيم الاستجابة المناعية وتقليل الالتهابات المزمنة، وهي عوامل مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعدوى وتفاقم الأمراض المزمنة خلال الأشهر الباردة.

كما يعد فيتامين B12 مكونا هاما في السلمون، حيث يؤدي نقصه إلى التعب وضعف التركيز وانخفاض الطاقة، وهي حالات شائعة في فصل الشتاء. ويساعد تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين بانتظام في الحفاظ على وظائف الجهاز العصبي وعمليات الأيض الطبيعية.

وتضيف فيفيس أن السلمون مصدر غني بفيتامين D، الذي يقل إنتاجه في الجلد خلال فصل الشتاء نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس، ما يجعل النظام الغذائي الوسيلة الأساسية للحفاظ على مستويات طبيعية من هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام والعضلات ومنظومة المناعة.

ويحتوي السلمون أيا على نسبة عالية من البروتين، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على التحكم في الشهية، وهي خاصية مهمة خلال فصل الشتاء حيث يقل النشاط البدني ويزداد خطر زيادة الوزن. (روسيا اليوم) 
