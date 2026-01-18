تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

ما هي المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها مع فيتامين "سي"؟

Lebanon 24
18-01-2026 | 07:02
يُعتبر فيتامين C من المكملات الشائعة، خاصة في فصل الشتاء، لدعم جهاز المناعة. وبينما يعد هذا الفيتامين أساسيا للعديد من الأشخاص، فإن تناوله مع بعض المكملات الأخرى قد يقلل من فعاليته أو يسبب آثارا جانبية غير مرغوبة.

ووفقا لخبراء من موقع verywellhealth إليك ثلاثة مكملات يُنصح بعدم مزجها مع فيتامين C:

فيتامين B12

تشير الأبحاث حول تفاعل فيتامين C مع فيتامين B12 إلى نتائج متباينة. فبعض الدراسات تقترح أن الجرعات العالية من فيتامين C قد تقلل مستويات B12 في الجسم، بينما أظهرت دراسات أحدث أن التأثير ليس كبيرا بما يكفي ليكون مقلقا. ومع ذلك، يوصي الأطباء ومصنّعو المكملات بتباعد تناول هذين الفيتامينين لبضع ساعات لضمان الامتصاص الأمثل لكليهما.

مكملات النحاس

النحاس معدن أساسي ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وللتمثيل الغذائي للطاقة، وصحة الأنسجة الضامة. يمكن لمكملات النحاس دعم جهاز المناعة والمساعدة في امتصاص الحديد، لكنها قد تتفاعل سلبا مع فيتامين C.

وأظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن فيتامين C قد يؤثر على امتصاص النحاس من خلال ارتباطه بأيونات النحاس؛ ما يقلل فعالية المعدن. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الجرعات العالية من كليهما إلى زيادة الإجهاد التأكسدي؛ ما قد يضر بالكلى وأعضاء أخرى. لذلك يوصي الخبراء بتناول فيتامين C ومكملات النحاس بفاصل زمني عدة ساعات والالتزام بالجرعات الموصى بها.
 
الألمنيوم (موجود في مضادات الحموضة)

على الرغم من أن الألمنيوم ليس مكملا غذائيا، إلا أنه موجود في العديد من مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة لعلاج الحموضة وعسر الهضم. يمكن لفيتامين C زيادة امتصاص الألمنيوم من هذه المنتجات؛ ما يرفع خطر التعرض المفرط للألمنيوم. وقد تم ربط مستويات الألمنيوم العالية بمشكلات في الكلى وأضرار صحية أخرى، لذلك من المهم التباعد بين تناول فيتامين C ومضادات الحموضة المحتوية على الألمنيوم.

منتجات الألبان وفيتامين C
لا تتداخل منتجات الألبان بشكل مباشر مع فعالية فيتامين C، لكنها قد تؤثر على امتصاص الحديد. فإذا كنت تتناول فيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد، فمن الأفضل تجنب الألبان في الوقت نفسه؛ لأن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد.

ولضمان الحصول على الفائدة الكاملة من فيتامين C، من المهم الانتباه لهذه التفاعلات المحتملة وضبط جدول المكملات وفقا لها. ويُنصح دائما بمراجعة الطبيب للحصول على نصائح شخصية حول تناول المكملات بأمان. (إرم نيوز) 
