تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ما هي المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها مع فيتامين "سي"؟
Lebanon 24
18-01-2026
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر فيتامين C من المكملات الشائعة، خاصة في فصل الشتاء، لدعم جهاز المناعة. وبينما يعد هذا الفيتامين أساسيا للعديد من الأشخاص، فإن تناوله مع بعض المكملات الأخرى قد يقلل من فعاليته أو يسبب آثارا جانبية غير مرغوبة.
ووفقا لخبراء من موقع verywellhealth إليك ثلاثة مكملات يُنصح بعدم مزجها مع فيتامين C:
فيتامين B12
تشير الأبحاث حول تفاعل فيتامين C مع فيتامين B12 إلى نتائج متباينة. فبعض الدراسات تقترح أن الجرعات العالية من فيتامين C قد تقلل مستويات B12 في الجسم، بينما أظهرت دراسات أحدث أن التأثير ليس كبيرا بما يكفي ليكون مقلقا. ومع ذلك، يوصي الأطباء ومصنّعو المكملات بتباعد تناول هذين الفيتامينين لبضع ساعات لضمان الامتصاص الأمثل لكليهما.
مكملات النحاس
النحاس معدن أساسي ضروري لإنتاج خلايا
الدم
الحمراء، وللتمثيل الغذائي للطاقة، وصحة الأنسجة الضامة. يمكن لمكملات النحاس دعم جهاز المناعة والمساعدة في امتصاص الحديد، لكنها قد تتفاعل سلبا مع فيتامين C.
وأظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن فيتامين C قد يؤثر على امتصاص النحاس من خلال ارتباطه بأيونات النحاس؛ ما يقلل فعالية المعدن. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الجرعات العالية من كليهما إلى زيادة الإجهاد التأكسدي؛ ما قد يضر بالكلى وأعضاء أخرى. لذلك يوصي الخبراء بتناول فيتامين C ومكملات النحاس بفاصل زمني عدة ساعات والالتزام بالجرعات الموصى بها.
الألمنيوم (موجود في مضادات الحموضة)
على الرغم من أن الألمنيوم ليس مكملا غذائيا، إلا أنه موجود في العديد من مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة لعلاج الحموضة وعسر الهضم. يمكن لفيتامين C زيادة امتصاص الألمنيوم من هذه المنتجات؛ ما يرفع خطر التعرض المفرط للألمنيوم. وقد تم ربط مستويات الألمنيوم العالية بمشكلات في الكلى وأضرار صحية أخرى، لذلك من المهم التباعد بين تناول فيتامين C ومضادات الحموضة المحتوية على الألمنيوم.
منتجات الألبان وفيتامين C
لا تتداخل منتجات الألبان بشكل مباشر مع فعالية فيتامين C، لكنها قد تؤثر على امتصاص الحديد. فإذا كنت تتناول فيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد، فمن الأفضل تجنب الألبان في الوقت نفسه؛ لأن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد.
ولضمان الحصول على الفائدة الكاملة من فيتامين C، من المهم الانتباه لهذه التفاعلات المحتملة وضبط جدول المكملات وفقا لها. ويُنصح دائما بمراجعة الطبيب للحصول على نصائح شخصية حول تناول المكملات بأمان. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
Lebanon 24
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
18/01/2026 22:42:28
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب الصيادلة: المكمّلات الغذائية يجب أن تُباع حصراً في الصيدليات
Lebanon 24
نقيب الصيادلة: المكمّلات الغذائية يجب أن تُباع حصراً في الصيدليات
18/01/2026 22:42:28
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراط في تناول فيتامين سي.. مخاطر غير معروفة
Lebanon 24
الإفراط في تناول فيتامين سي.. مخاطر غير معروفة
18/01/2026 22:42:28
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تداخل القهوة مع المكملات: ما الذي يجب معرفته؟
Lebanon 24
تداخل القهوة مع المكملات: ما الذي يجب معرفته؟
18/01/2026 22:42:28
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا كنت
الحمرا
التزام
ألبان
نحاس
الحص
أيون
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
Lebanon 24
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
12:29 | 2026-01-18
18/01/2026 12:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها
12:25 | 2026-01-18
18/01/2026 12:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للتعامل مع الشخص المتسلط وكثير الانتقاد.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
للتعامل مع الشخص المتسلط وكثير الانتقاد.. اليكم هذه النصائح
11:52 | 2026-01-18
18/01/2026 11:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
Lebanon 24
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
10:45 | 2026-01-18
18/01/2026 10:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تُطلق دراسة عن إشعاعات الهواتف المحمولة.. تفاصيل مهمة
Lebanon 24
أميركا تُطلق دراسة عن إشعاعات الهواتف المحمولة.. تفاصيل مهمة
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:29 | 2026-01-18
هل يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
12:25 | 2026-01-18
أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها
11:52 | 2026-01-18
للتعامل مع الشخص المتسلط وكثير الانتقاد.. اليكم هذه النصائح
10:45 | 2026-01-18
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
05:11 | 2026-01-18
أميركا تُطلق دراسة عن إشعاعات الهواتف المحمولة.. تفاصيل مهمة
02:00 | 2026-01-18
لمن يتناول أدوية الكوليسترول.. هذا الخبر يهمّكم
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24