كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟

أظهرت دراسة جديدة أن العادات الغذائية اليومية قد تؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، حيث يمكن للارتفاع المتكرر لمستوى السكر في بعد الوجبات أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من .



وقام فريق من علماء بتحليل بيانات صحية وجينية لأكثر من 350 ألف مشارك، وهي دراسة طويلة الأمد تتابع صحة البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع السكر بعد الأكل كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69%، بينما لم يكن هناك ارتباط مماثل مع مستويات السكر الصائم أو مقاومة الأنسولين.



وأوضح الدكتور أندرو ماسون، المؤلف الرئيس للدراسة، أن هذه النتائج قد تساعد في تطوير استراتيجيات وقائية تستهدف السيطرة على ارتفاع السكر بعد الوجبات بشكل خاص.

وأشار الباحثون إلى أن الكثيرين يعانون من ارتفاعات حادة في السكر بعد تناول الطعام دون أن يدركوا ذلك، وهو ما قد يجعل هذه النتائج مهمة حتى للأشخاص غير المصابين بالسكري.



ومع ذلك، شدد الفريق على ضرورة تفسير النتائج بحذر، إذ لم يتمكنوا من تكرار النتائج باستخدام مجموعة بيانات دولية، كما لم تُظهر فحوصات الدماغ أي تغييرات هيكلية واضحة مرتبطة بالارتفاعات في السكر بعد الوجبات. (إرم نيوز)