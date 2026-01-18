تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
18-01-2026
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل السعي المستمر وراء الرشاقة والنمط الصحي، كشف خبراء التغذية عن "خارطة طريق" غذائية تضم أربعة أطعمة استثنائية تمتلك قدرة طبيعية على تحفيز الجسم لخسارة الوزن، مؤكدين أن دمج هذه العناصر مع نظام متوازن قد يغني الكثيرين عن الحلول الجراحية.
الرباعي الذهبي: حوارق الدهون الطبيعية
توضح "ليلي كيلينغ"، خبيرة التغذية في Green Chef UK، أن السر يكمن في اختيار الأطعمة التي ترفع معدل الأيض وتطيل أمد الشبع، وحددت القائمة في أربعة عناصر رئيسية:
الخضروات الورقية (السبانخ والكالي): تصفها كيلينغ بأنها "صديقة الهضم الأولى"، فهي منخفضة السعرات لكنها غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تبطئ مرور الطعام في المعدة، مما يمنح شعوراً طويلاً بالامتلاء.
الفلفل الحار (قوة الكابسيسين): لا يضيف النكهة فحسب، بل يعمل "كمحرك" للأيض. يساعد مركب الكابسيسين الجسم على استخدام الدهون المخزنة كوقود للطاقة، مع استهداف خاص لدهون البطن العنيدة.
الشاي الأخضر (منقي الأيض): بفضل احتوائه على مضاد الأكسدة القوي (EGCG)، يساهم الشاي الأخضر في تسريع تكسير الدهون، ويعد البديل الأمثل للمشروبات السكرية لتقليل السعرات اليومية.
البيض (بروتين الشبع): البدء بالبيض في وجبة الإفطار يعد استراتيجية ذكية؛ فالبروتين يحتاج طاقة أكبر للهضم ويساعد في بناء العضلات، مما يرفع معدل الحرق حتى في أوقات الراحة.
