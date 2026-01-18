تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة سحرية تحرق الدهون وتغنيك عن أدوية التخسيس.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1470283-639043612796411316.webp
Doc-P-1470283-639043612796411316.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل السعي المستمر وراء الرشاقة والنمط الصحي، كشف خبراء التغذية عن "خارطة طريق" غذائية تضم أربعة أطعمة استثنائية تمتلك قدرة طبيعية على تحفيز الجسم لخسارة الوزن، مؤكدين أن دمج هذه العناصر مع نظام متوازن قد يغني الكثيرين عن الحلول الجراحية.

الرباعي الذهبي: حوارق الدهون الطبيعية
توضح "ليلي كيلينغ"، خبيرة التغذية في Green Chef UK، أن السر يكمن في اختيار الأطعمة التي ترفع معدل الأيض وتطيل أمد الشبع، وحددت القائمة في أربعة عناصر رئيسية:

الخضروات الورقية (السبانخ والكالي): تصفها كيلينغ بأنها "صديقة الهضم الأولى"، فهي منخفضة السعرات لكنها غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تبطئ مرور الطعام في المعدة، مما يمنح شعوراً طويلاً بالامتلاء.

الفلفل الحار (قوة الكابسيسين): لا يضيف النكهة فحسب، بل يعمل "كمحرك" للأيض. يساعد مركب الكابسيسين الجسم على استخدام الدهون المخزنة كوقود للطاقة، مع استهداف خاص لدهون البطن العنيدة.

الشاي الأخضر (منقي الأيض): بفضل احتوائه على مضاد الأكسدة القوي (EGCG)، يساهم الشاي الأخضر في تسريع تكسير الدهون، ويعد البديل الأمثل للمشروبات السكرية لتقليل السعرات اليومية.

البيض (بروتين الشبع): البدء بالبيض في وجبة الإفطار يعد استراتيجية ذكية؛ فالبروتين يحتاج طاقة أكبر للهضم ويساعد في بناء العضلات، مما يرفع معدل الحرق حتى في أوقات الراحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
منها أوزيمبيك.. أدوية التخسيس قد تُنشط سلوكيات غذائية ضارة!
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مع انتشاره في فصل الشتاء.. أطعمة طبيعية تهدئ الزكام دون أدوية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة غنية بالزنك تقوي جهازك المناعي في فصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لي كيلي

الجراح

السكري

كيلين

لي كي

الذهب

الرب

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-01-18
Lebanon24
11:52 | 2026-01-18
Lebanon24
10:45 | 2026-01-18
Lebanon24
07:02 | 2026-01-18
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18
Lebanon24
02:00 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24