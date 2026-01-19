أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة

يُعدّ النوم المنتظم من أهم عوامل الحفاظ على صحة الجسم والعقل، في حين يؤدّي السهر وقلة النوم إلى أضرار صحية متعددة. فالنوم غير الكافي يسبب التعب والإرهاق وضعف التركيز، ما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي والدراسة والعمل.كما ترتبط قلة النوم بضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وقد تؤدي أيضًا إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط .لذلك، يُنصح بالالتزام بساعات نوم كافية ومنتظمة، وتجنّب السهر ، حفاظًا على صحة أفضل وحياة أكثر توازنًا.