Najib Mikati
صحة

أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:14
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
يُعدّ النوم المنتظم من أهم عوامل الحفاظ على صحة الجسم والعقل، في حين يؤدّي السهر وقلة النوم إلى أضرار صحية متعددة. فالنوم غير الكافي يسبب التعب والإرهاق وضعف التركيز، ما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي والدراسة والعمل.

كما ترتبط قلة النوم بضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وقد تؤدي أيضًا إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

لذلك، يُنصح بالالتزام بساعات نوم كافية ومنتظمة، وتجنّب السهر الطويل، حفاظًا على صحة أفضل وحياة أكثر توازنًا.
 
