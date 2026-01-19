تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
Lebanon 24
19-01-2026
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ النوم المنتظم من أهم عوامل الحفاظ على صحة الجسم والعقل، في حين يؤدّي السهر وقلة النوم إلى أضرار صحية متعددة. فالنوم غير الكافي يسبب التعب والإرهاق وضعف التركيز، ما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي والدراسة والعمل.
كما ترتبط قلة النوم بضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وقد تؤدي أيضًا إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط
الدم
.
لذلك، يُنصح بالالتزام بساعات نوم كافية ومنتظمة، وتجنّب السهر
الطويل
، حفاظًا على صحة أفضل وحياة أكثر توازنًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
Lebanon 24
هل الاستغراق السريع في النوم مؤشر على الصحة الجيدة؟
20/01/2026 10:09:17
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري لأهالي كفرحزير: تطوير الاقتصاد ممكن دون الضرر بالبيئة والصحّة العامة
Lebanon 24
عيسى الخوري لأهالي كفرحزير: تطوير الاقتصاد ممكن دون الضرر بالبيئة والصحّة العامة
20/01/2026 10:09:17
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن فوائد وأضرار القيلولة… ماذا يقول العلماء؟
Lebanon 24
عن فوائد وأضرار القيلولة… ماذا يقول العلماء؟
20/01/2026 10:09:17
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
Lebanon 24
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
20/01/2026 10:09:17
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
الطويل
التركي
الترك
تركي
بالا
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
Lebanon 24
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
02:53 | 2026-01-20
20/01/2026 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
Lebanon 24
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
01:59 | 2026-01-20
20/01/2026 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
Lebanon 24
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
23:50 | 2026-01-19
19/01/2026 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
23:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار الإكثار من السكر والملح
Lebanon 24
أضرار الإكثار من السكر والملح
15:00 | 2026-01-19
19/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:53 | 2026-01-20
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
01:59 | 2026-01-20
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
23:50 | 2026-01-19
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
23:00 | 2026-01-19
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
15:00 | 2026-01-19
أضرار الإكثار من السكر والملح
09:31 | 2026-01-19
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24