صحة

المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:00
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين photos 0
الحمل الصحي يبدأ منذ اللحظات الأولى، وتُعدّ المتابعة الطبية المنتظمة عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة الأم والجنين. إذ تساعد الزيارات الدورية للطبيب على مراقبة نمو الجنين، والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة، مثل فقر الدم أو سكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم.

كما تساهم المتابعة الطبية في توجيه الحامل نحو التغذية السليمة، وتحديد الفيتامينات والمكملات الضرورية، إضافة إلى تقديم الإرشادات المتعلقة بالنشاط البدني والراحة النفسية. ولا تقل أهمية الفحوصات الدورية والصور الشعاعية عن غيرها، كونها تطمئن الأم على تطور الحمل بشكل طبيعي.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بالمتابعة الطبية المنتظمة يقلّل من مخاطر المضاعفات خلال الحمل والولادة، ويزيد فرص إنجاب طفل سليم، ما يجعل العناية الطبية المستمرة خطوة لا غنى عنها لصحة الأم والجنين معًا.
 
