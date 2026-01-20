تحذير.. مخاطر صحية خفية في مبردات وموزعات المياه الشائعة!

حذّرت دراسة حديثة من أن مبردات وموزعات المياه المنتشرة في المكاتب والأماكن العامة قد تصبح بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، رغم الاعتقاد الشائع بأنها أكثر أمانًا من مياه الصنبور.



وأجرى باحثون من جامعة "لوما ليندا" في مراجعة تحليلية لبيانات 70 دراسة أجريت خلال العقدين الماضيين في خمس دول، منها والمملكة المتحدة، ووجدوا أن مستويات البكتيريا في كثير من موزعات المياه تتجاوز تلك الموجودة في مياه الصنبور.

وحلّل الباحثون التلوث البكتيري في أنواع مختلفة من الموزعات، سواء المتصلة مباشرة بشبكة المياه أو التي تعمل بزجاجات مياه كبيرة. وأظهرت النتائج أن أسطح هذه الأجهزة قد تتلوث بالأغشية الحيوية، وهي طبقة لزجة تنتجها الكائنات الدقيقة وتسمح للبكتيريا بالبقاء والتكاثر داخل خزانات المياه والأنابيب والفوهات.

ولم يقتصر التلوث على مبردات المياه، بل شمل أيضًا آلات بيع المشروبات ، حيث لوحظ نمو البكتيريا بعد أيام قليلة من تعقيم بعض الأجهزة. وتشمل البكتيريا المكتشفة القولونيات البرازية، المرتبطة بمخلفات الإنسان والحيوان، والتي قد تسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء، وفي حالات نادرة قد تكون العدوى مميتة.

وأوضح الدكتور رايان سنكلير، خبير الأحياء الدقيقة البيئية والمشارك في الدراسة، أن عملية ترشيح المياه في هذه الأجهزة تزيل الكلور المتبقي، ما يخلق بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، مشددًا على أهمية تنظيف الأنابيب واستبدال المرشحات بانتظام.

وبالمقارنة، تحتوي مياه الصنبور عادة على كميات قليلة من الكلور تقضي على الميكروبات، في حين تسمح مبردات وموزعات المياه بمرور المياه دون مطهّرات، ما يعزز نمو البكتيريا، خصوصًا على الأسطح الرطبة للفوهات ومنافذ التوزيع.

وحذّر الخبراء من أن إهمال تنظيف الأجهزة أو استبدال المرشحات بانتظام قد يحول هذه المرشحات نفسها إلى بيئة خصبة للبكتيريا، بدلًا من أن تؤدي دورها الوقائي.

وأشار الباحثون إلى أن الهدف من الدراسة هو زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الأجهزة، والدعوة إلى الالتزام بصيانة وتنظيف . وبتوجيه من الدكتور توماس هايل، خبير جودة المياه في كلية كرافتون هيلز بكاليفورنيا، أوصى الفريق بتنظيف أجهزة توزيع المياه كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أو أسبوعيًا في حال كان الاستخدام كثيفًا. (روسيا اليوم)