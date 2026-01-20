7 مشروبات طبيعية تساهم في التخفيف من التوتر والقلق.. تعرف اليها

أظهرت دراسات وأبحاث علمية أن عدداً من المشروبات الشائعة، مثل الشاي والعصائر والماء، يمكن أن يساهم بشكل طبيعي في التخفيف من التوتر والقلق.

عصائر الفواكه والخضروات

تحتوي فواكه مثل التوت، والأفوكادو، والبرتقال على فيتامينات ومعادن مهمة، أبرزها المغنيسيوم والأحماض الدهنية، التي تساعد على خفض مستويات التوتر.

كما يمكن إضافة خضروات مثل السبانخ والكرنب إلى العصائر، إذ تسهم في تهدئة القلق بفضل غناها بالكالسيوم.

ويُنصح بتناول العصائر الطبيعية من دون إضافة السكر، لأن السكريات قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتفاقم التوتر.

مشروبات البروبيوتيك

يساعد استهلاك المشروبات الغنية بالبروبيوتيك، مثل الكافير، على تحسين الصحة النفسية ودعم التوازن العصبي، ما ينعكس انخفاضاً في مستويات التوتر والقلق.

حليب المكسرات والبذور

يتميّز حليب المكسرات باحتوائه على فيتامين E والزنك والمغنيسيوم وفيتامين D، وهي عناصر تساهم في تهدئة الأعصاب. كما تشير دراسات إلى أن المكسرات تساعد على تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب.

الشاي

يُعرف شاي البابونج بفعاليته في تخفيف أعراض القلق، بينما يساعد الشاي الأخضر على تقليل التوتر بفضل مركباته الطبيعية.

كما بيّنت دراسات أن الماتشا تسهم في خفض مستويات القلق والتوتر.

ومع ذلك، يحتوي الشاي على الكافيين، لذا يُستحسن الاعتدال لتجنّب تأثير معاكس.

الماء

يُعد شرب الماء عاملاً أساسياً في التحكم بالتوتر، إذ يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويمنع الجفاف الذي قد يفاقم الشعور بالقلق.

خل التفاح

يُحضّر خل التفاح من الخل المخمّر، المعروف بدوره الإيجابي في دعم صحة الميكروب المعوي، الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم الحالة النفسية والتخفيف من التوتر.

الزنجبيل والكركم

يمكن إضافة الزنجبيل والكركم إلى الشاي أو العصائر أو حليب المكسرات، لما لهما من خصائص تساعد على خفض التوتر والتقليل من أعراض القلق. (سكاي نيوز)