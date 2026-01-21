تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف

Lebanon 24
21-01-2026 | 03:38
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف photos 0
كم عدد عبوات مرطب الشفاه التي استهلكتها خلال عام 2025؟ إذا كانت إجابتك "كثيرة جداً" ومع ذلك لا تزال شفاهك تعاني من الجفاف والتشقق المزمن، فربما حان الوقت للتوقف عن شراء المزيد من المرطبات والبحث عن السبب الحقيقي خلف هذه المشكلة.

كشفت منشئة المحتوى الشهيرة Pumpkin Head عن جانب خفي لمشاكل الشفاه، عبر رسالة تلقتها من أخصائية تنظيف الأسنان، التي لاحظت تشقق شفاه بامبكن المزمن.

ولم تكن الرسالة انتقاداً، بل تحذيراً من نوع من الفطريات التي قد تنمو في زوايا الفم، مع نصيحة غريبة: "جربي كريم مضاد للفطريات".

بعد محاولات مضنية وفاشلة مع أغلى أنواع المرطبات، قررت "بامبكن" اتباع النصيحة الجريئة، واستخدمت كريم علاج "قدم الرياضيين" (المضاد للفطريات). والنتيجة؟ اختفاء تام للألم والتقشر الذي لازمها لأشهر. وبحسب موقع "مترو" فإن هذه التجربة سلطت الضوء على حالة طبية تُعرف بـ "التهاب زاوية الشفة".

هذا الالتهاب ليس مجرد جفاف عابر، بل قد يتفاقم بسبب عوامل عدة منها التدخين وتقويم الأسنان غير المناسب ونقص فيتامين ب.
 رأي الطب: لا تنجرفوا وراء "تريندات" العلاج الذاتي
رغم نجاح تجربة "بامبكن"، يضع الأطباء النقاط على الحروف لتجنب التشخيص الخاطئ. أوضح الدكتور كونال بيريت، استشاري الأمراض الجلدية في عيادة "ديفونشاير"، أن أغلب حالات تشقق الشفاه تعود لأسباب تقليدية مثل لعق الشفاه المتكرر، الحساسية، أو التعرض للشمس، وليست الفطريات هي السبب الأكثر شيوعاً كما توحي وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الدكتور بيريت: "وسائل التواصل جعلت العدوى الفطرية تبدو منتشرة أكثر من الواقع. علاج السبب الخاطئ بمنتجات غير مخصصة قد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة وزيادة التهيج".
علامات تشير إلى أن المشكلة "فطرية"
إذا كنت تشك في إصابتك بفطريات الشفاه، ابحث عن هذه الأعراض الإضافية:

بقع بيضاء داخل الفم.
احمرار شديد في زوايا الشفاه.
إحساس بالحرقان أو ألم عند فتح الفم.
بدلاً من اللجوء للعلاجات المنزلية العشوائية، يقدم استشاري الجلدية خارطة طريق للتعافي:

استخدام مرطبات بسيطة مثل الفازلين الخالي من العطور.
تجنب المنتجات المعطرة أو المنكهة لأنها تزيد التهيج.
التوقف فوراً عن لعق، قضم، أو تقشير الجلد الجاف يدوياً.
ضرورة استخدام واقي شمس (SPF) مخصص للشفاه للحماية من الرياح والشمس.
الشفاه تحتاج إلى أسبوعين من الالتزام بالمرطبات اللطيفة لتبدأ بالتعافي.
تحذير
إذا استمر التشقق لأكثر من 3 أسابيع، أو ظهر تورم واحمرار غير طبيعي، فإن مراجعة الطبيب تصبح ضرورة، فالفحص البسيط أو "المسحة السريعة" قد توفر عليك شهوراً من الألم والإحباط.
