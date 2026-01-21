تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

جرعة الصباح "المعجزة".. 4 مكونات تحمي الخلايا من السرطان

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:00
جرعة الصباح المعجزة.. 4 مكونات تحمي الخلايا من السرطان
جرعة الصباح المعجزة.. 4 مكونات تحمي الخلايا من السرطان photos 0
في إطار البحث المستمر عن بدائل طبيعية لتعزيز صحة الجسم، كشفت أخصائية التغذية الدكتورة شيلبا أرورا عن وصفة "سحرية" صباحية تتكون من أربعة عناصر طبيعية فقط. وأكدت أرورا أن المواظبة على هذه الجرعة باعتدال كفيلة بتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان، بفضل قدرتها الهائلة على محاربة الالتهابات.

ماذا يوجد في "الكوب الذهبي"؟

يعتمد المشروب على مزيج من مركبات نشطة بيولوجياً تعمل بتناغم لمكافحة الإجهاد التأكسدي:

-الكركم الخام: "البطل" الغني بالكركمين الذي يحيد الجذور الحرة ويحمي الحمض النووي للخلايا، فضلاً عن دعمه لصحة الكبد والجلد.
-الأملا (عنب الثعلب الهندي): قنبلة من فيتامين C والبوليفينول التي تعزز مقاومة الجسم للأكسدة وتدعم المناعة والهضم.
-الزنجبيل: يحتوي على "الجينجيرول" المضاد للأكسدة، والذي يساهم بفعالية في تقليل الالتهابات المزمنة وتحسين الدورة الدموية.
-الفلفل الأسود: "المحرك الخفي"؛ حيث يحتوي على البيبيرين الذي يرفع نسبة امتصاص الجسم للكركمين بمعدل 2000٪، مما يضاعف فعالية المشروب ككل.

طريقة التحضير.. "على الريق" لأفضل نتيجة

للحصول على أقصى استفادة، تنصح أرورا بخلط نصف بوصة من الكركم الخام مع ثمرة "أملا" وبوصتين من الزنجبيل وحبتين من الفلفل الأسود مع قليل من الماء. يتم تصفية الخليط وشربه صباحاً على معدة فارغة، مما يساهم في تنشيط عملية الأيض وطرد السموم من الجسم.

نصيحة وقائية لا علاجية

وتشدد الدكتورة أرورا على أن هذه الجرعة الطبيعية لا تُصنف كـ "علاج" للسرطان، بل هي أداة وقائية قوية تعزز الصحة العامة عند دمجها ضمن نمط حياة متوازن، لتكون بمثابة درع يحمي الخلايا من التلف والالتهابات المرتبطة بالأمراض الخطيرة.

