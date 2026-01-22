تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إليكم أنواع الخبز الأكثر ضررا

Lebanon 24
22-01-2026 | 09:06
A-
A+
إليكم أنواع الخبز الأكثر ضررا
إليكم أنواع الخبز الأكثر ضررا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حددت الدكتورة صوفيا كوفانوفا، خبيرة التغذية، أنواع الخبز التي تعتبر الأكثر ضررا للصحة، والتي قد تساهم في زيادة الوزن.
 
ووفقا للخبيرة، الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز، بالإضافة إلى المعجنات الحلوة، تعتبر الأكثر ضررا.

وتوضح أن هذه الأنواع لا تمنح الشخص شعورا بالشبع لفترة طويلة، وقد تكون مناسبة فقط لمن يحتاج إلى سعرات حرارية وطاقة سريعة، مثل قبل التمرين. لكنها غير مُوصى بها لمن يسعون إلى خسارة الوزن.

وتضيف: "بعد تناول الخبز الأبيض لا يدوم الشبع طويلا، وسرعان ما يعود الجوع. كما يزيد من إجمالي السعرات الحرارية في النظام الغذائي، بينما يفتقر تقريبا إلى الفيتامينات والمعادن".

كما تنصح الأطباء بتجنب الخبز الأبيض في بعض الحالات الصحية، خصوصا أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة.

وتشير الدكتورة بولينا يارتسيفا، خبيرة التغذية، إلى أنه يمكن استبداله بخبز النخالة الغني بالكربوهيدرات المعقدة، أو خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف، أو الأنواع الخالية من الملح التي تحتفظ بكمية أقل من الماء. كما يمكن تناول منتجات غنية باليود والألياف، إلى جانب الخبز الجاف وأنواع الحمية كخيارات صحية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يحمي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً وفتكاً في العالم.. اليكم ما كشفته الدراسات عن احد المكملات الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الضربات الروسية ألحقت أضرارًا بأكثر من اثني عشر مرفقًا مدنيًا وجعلت آلاف الأشخاص بلا كهرباء
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة.. الخبز الأبيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين: الخبز مهدّد وسط التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

النظام الغذائي

روسيا اليوم

المعادن

روسيا

الخال

جمالي

بولين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-22
Lebanon24
07:25 | 2026-01-22
Lebanon24
07:02 | 2026-01-22
Lebanon24
04:53 | 2026-01-22
Lebanon24
04:30 | 2026-01-22
Lebanon24
04:00 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24