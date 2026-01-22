تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
إليكم أنواع الخبز الأكثر ضررا
Lebanon 24
22-01-2026
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
حددت الدكتورة صوفيا كوفانوفا، خبيرة التغذية، أنواع الخبز التي تعتبر الأكثر ضررا للصحة، والتي قد تساهم في زيادة الوزن.
ووفقا للخبيرة، الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز، بالإضافة إلى المعجنات الحلوة، تعتبر الأكثر ضررا.
وتوضح أن هذه الأنواع لا تمنح الشخص شعورا بالشبع لفترة طويلة، وقد تكون مناسبة فقط لمن يحتاج إلى سعرات حرارية وطاقة سريعة، مثل قبل التمرين. لكنها غير مُوصى بها لمن يسعون إلى خسارة الوزن.
وتضيف: "بعد تناول الخبز الأبيض لا يدوم الشبع طويلا، وسرعان ما يعود الجوع. كما يزيد من إجمالي السعرات الحرارية في
النظام الغذائي
، بينما يفتقر تقريبا إلى الفيتامينات والمعادن".
كما تنصح الأطباء بتجنب الخبز الأبيض في بعض الحالات الصحية، خصوصا أثناء تفاقم
أمراض الجهاز الهضمي
المزمنة.
وتشير الدكتورة بولينا يارتسيفا، خبيرة التغذية، إلى أنه يمكن استبداله بخبز النخالة الغني بالكربوهيدرات المعقدة، أو خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف، أو الأنواع الخالية من الملح التي تحتفظ بكمية أقل من الماء. كما يمكن تناول منتجات غنية باليود والألياف، إلى جانب الخبز الجاف وأنواع الحمية كخيارات صحية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يحمي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً وفتكاً في العالم.. اليكم ما كشفته الدراسات عن احد المكملات الغذائية
Lebanon 24
يحمي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً وفتكاً في العالم.. اليكم ما كشفته الدراسات عن احد المكملات الغذائية
22/01/2026 18:11:32
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الضربات الروسية ألحقت أضرارًا بأكثر من اثني عشر مرفقًا مدنيًا وجعلت آلاف الأشخاص بلا كهرباء
Lebanon 24
زيلينسكي: الضربات الروسية ألحقت أضرارًا بأكثر من اثني عشر مرفقًا مدنيًا وجعلت آلاف الأشخاص بلا كهرباء
22/01/2026 18:11:32
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة.. الخبز الأبيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة.. الخبز الأبيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة؟
22/01/2026 18:11:32
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين: الخبز مهدّد وسط التصعيد
Lebanon 24
نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين: الخبز مهدّد وسط التصعيد
22/01/2026 18:11:32
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض الجهاز الهضمي
النظام الغذائي
روسيا اليوم
المعادن
روسيا
الخال
جمالي
بولين
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
Lebanon 24
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
10:30 | 2026-01-22
22/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر الخواتم الذكية.. نظام فريد للتعامل مع نوبات الصداع النصفي
Lebanon 24
عبر الخواتم الذكية.. نظام فريد للتعامل مع نوبات الصداع النصفي
07:25 | 2026-01-22
22/01/2026 07:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة عن "الباراسيتامول".. إليكم ما كشفته
Lebanon 24
آخر دراسة عن "الباراسيتامول".. إليكم ما كشفته
07:02 | 2026-01-22
22/01/2026 07:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات
Lebanon 24
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات
04:53 | 2026-01-22
22/01/2026 04:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر
Lebanon 24
تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر
04:30 | 2026-01-22
22/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
10:30 | 2026-01-22
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
07:25 | 2026-01-22
عبر الخواتم الذكية.. نظام فريد للتعامل مع نوبات الصداع النصفي
07:02 | 2026-01-22
آخر دراسة عن "الباراسيتامول".. إليكم ما كشفته
04:53 | 2026-01-22
انقطاع الطمث قد يسبب حكة الأذنين…إليك الأسباب والعلاجات
04:30 | 2026-01-22
تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر
04:00 | 2026-01-22
كبسولة دواء ذكية تتبع التزام المرضى بالعلاج
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24