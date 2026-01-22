إليكم أنواع الخبز الأكثر ضررا

حددت الدكتورة صوفيا كوفانوفا، خبيرة التغذية، أنواع الخبز التي تعتبر الأكثر ضررا للصحة، والتي قد تساهم في زيادة الوزن.

ووفقا للخبيرة، الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز، بالإضافة إلى المعجنات الحلوة، تعتبر الأكثر ضررا.



وتوضح أن هذه الأنواع لا تمنح الشخص شعورا بالشبع لفترة طويلة، وقد تكون مناسبة فقط لمن يحتاج إلى سعرات حرارية وطاقة سريعة، مثل قبل التمرين. لكنها غير مُوصى بها لمن يسعون إلى خسارة الوزن.



وتضيف: "بعد تناول الخبز الأبيض لا يدوم الشبع طويلا، وسرعان ما يعود الجوع. كما يزيد من إجمالي السعرات الحرارية في ، بينما يفتقر تقريبا إلى الفيتامينات والمعادن".



كما تنصح الأطباء بتجنب الخبز الأبيض في بعض الحالات الصحية، خصوصا أثناء تفاقم المزمنة.



وتشير الدكتورة بولينا يارتسيفا، خبيرة التغذية، إلى أنه يمكن استبداله بخبز النخالة الغني بالكربوهيدرات المعقدة، أو خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف، أو الأنواع الخالية من الملح التي تحتفظ بكمية أقل من الماء. كما يمكن تناول منتجات غنية باليود والألياف، إلى جانب الخبز الجاف وأنواع الحمية كخيارات صحية. (روسيا اليوم)