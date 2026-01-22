هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟

وفقًا لخبراء التغذية، يمكن لمخفوقات البروتين أن تدعم فقدان الوزن عند دمجها بشكل مدروس ضمن نظام غذائي متوازن، إلا أن الاعتماد عليها وحدها قد يسبب مشكلات.



وأحد أبرز فوائد مخفوقات البروتين هو قدرتها على تعزيز الشعور بالشبع. فالبروتين يُهضم ببطء أكثر من الكربوهيدرات، ما يساعد على تقليل الجوع والتحكم في الشهية. وتشير الدراسات إلى أن الوجبات الغنية بالبروتين قد تقلل الشهية، وتُحسّن استقرار مستويات السكر في ، وتُطيل الإحساس بالامتلاء.



ووُجد أن بروتين مصل اللبن (الواي) يقلل الشعور بالجوع لمدة تصل إلى ساعتين بعد تناوله، ما يجعل مخفوقات البروتين مفيدة كبديل للوجبات أو كوسيلة للحد من الشهية، وبالتالي خفض إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

ووفقاً لخبراء من موقع verywellhealth، تساعد مخفوقات البروتين على تلبية الاحتياج اليومي من البروتين، والذي يبلغ في المتوسط نحو 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويساهم الحصول على كمية كافية من البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن. والحفاظ على العضلات أمر مهم لأن الأنسجة العضلية تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، ما يدعم كفاءة عملية الأيض. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هضم البروتين طاقة أكبر نسبيًا، ما يزيد قليلًا من حرق السعرات الحرارية.