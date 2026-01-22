تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:32
A-
A+
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف موقع «فيري ويل هيلث» أن شعور الإنسان بالجوع يزداد في فصل الشتاء لأسباب متعددة بيولوجية ونفسية وهرمونية.

وأشار الموقع إلى أن الدافع البيولوجي للبقاء على قيد الحياة جعل الإنسان يستهلك كميات أكبر من الطعام في الطقس البارد، بينما تستمر هذه الغريزة حتى مع وفرة الغذاء اليوم. كما يرتبط الشتاء بزيادة الرغبة في الأطعمة الغنية بالسكر والدهون التي توفر الدفء، إضافة إلى تأثير الصحة العقلية، حيث يعاني البعض من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) الذي يزيد الشهية خلال الشتاء.

وأضاف الخبراء أن التغيرات الهرمونية الناتجة عن قلة ضوء الشمس، خصوصاً انخفاض مستويات السيروتونين والميلاتونين، تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة المريحة. كما تساهم تغييرات نمط الحياة في الشتاء، مثل قصر النهار وقضاء وقت أطول في المنزل، في زيادة الشعور بالجوع نتيجة الملل وقلة النشاط البدني.

وأخيراً، لفت الموقع إلى أن الجسم يحتاج لسعرات حرارية إضافية للحفاظ على حرارة الجسم في الطقس البارد، إذ تزداد الحاجة للطاقة بنسبة تتراوح بين 5 و15٪ حسب درجة الحرارة، مما يجعل الدماغ يرسل إشارات للشعور بالجوع لتلبية هذه الاحتياجات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تنتشر الأمراض أكثر في فصل الشتاء؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركيون أكثر ثراءً ماديًا.. فلماذا يشعرون بأنهم أفقر؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

في المنزل

المري

العلم

توني

غريز

فيري

سيرو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2026-01-22
Lebanon24
10:30 | 2026-01-22
Lebanon24
09:06 | 2026-01-22
Lebanon24
07:25 | 2026-01-22
Lebanon24
07:02 | 2026-01-22
Lebanon24
04:53 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24