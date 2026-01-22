لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية

كشف موقع « ويل هيلث» أن شعور الإنسان بالجوع يزداد في فصل الشتاء لأسباب متعددة بيولوجية ونفسية وهرمونية.

وأشار الموقع إلى أن الدافع البيولوجي للبقاء على قيد الحياة جعل الإنسان يستهلك كميات أكبر من الطعام في الطقس البارد، بينما تستمر هذه الغريزة حتى مع وفرة الغذاء اليوم. كما يرتبط الشتاء بزيادة الرغبة في الأطعمة الغنية بالسكر والدهون التي توفر الدفء، إضافة إلى تأثير الصحة العقلية، حيث يعاني البعض من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) الذي يزيد الشهية خلال الشتاء.

وأضاف الخبراء أن التغيرات الهرمونية الناتجة عن قلة ضوء الشمس، خصوصاً انخفاض مستويات السيروتونين والميلاتونين، تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة المريحة. كما تساهم تغييرات نمط الحياة في الشتاء، مثل قصر النهار وقضاء وقت أطول ، في زيادة الشعور بالجوع نتيجة الملل وقلة النشاط البدني.

وأخيراً، لفت الموقع إلى أن الجسم يحتاج لسعرات حرارية إضافية للحفاظ على حرارة الجسم في الطقس البارد، إذ تزداد الحاجة للطاقة بنسبة تتراوح بين 5 و15٪ حسب درجة الحرارة، مما يجعل الدماغ يرسل إشارات للشعور بالجوع لتلبية هذه الاحتياجات.