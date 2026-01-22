أفضل طريقة لكبار السن لفقدان الدهون والحفاظ على العضلات

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن التمارين عالية الكثافة المتقطعة تعتبر من أكثر التمارين فاعلية لكبار السن، إذ تساعد على تقليل الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية، وتعزز اللياقة البدنية وتقلل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأجريت الدراسة في جامعة «صن كوست» على أكثر من 120 مشاركاً من كبار السن الأصحاء في ، بمتوسط عمر 72 عاماً، حيث أتم المشاركون ثلاث جلسات أسبوعية من التمارين عالية الكثافة المتقطعة لمدة ستة أشهر. ونشرت نتائج الدراسة الأربعاء في دورية «Maturitas».

وأوضح الباحثون أن هذه التمارين تعتمد على فترات قصيرة من الجهد البدني المكثف تتبعها فترات راحة أو نشاط منخفض الشدة، وتشمل الركض السريع، والقفز، وركوب الدراجة، أو استخدام أجهزة . وأكدوا أنها تساعد على تحفيز العضلات بشكل أكبر مقارنة بالتمارين التقليدية، مما يحافظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الدهون، كما تعزز قدرة القلب والرئتين على التحمل وتحسن التمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أن التمارين عالية الكثافة المتقطعة أدت إلى خسارة الدهون مع الحفاظ على العضلات، بينما أدت التمارين متوسطة الشدة إلى تقليل الدهون مع انخفاض طفيف في الكتلة العضلية، وسجلت التمارين منخفضة الشدة نتائج محدودة لفقدان الدهون.

وقالت الدكتورة ميا شومبرغ، الباحثة المشاركة في الدراسة: «مع بداية ، يمكن لهذه النتائج أن تساعد في وضع برامج صحية مناسبة للتقدم في العمر، وتعزيز اللياقة البدنية والحفاظ على العضلات».