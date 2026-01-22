ما لا يعرفه الكثيرون عن شاي الأوريغانو

أوضح موقع « ويل هيلث» أن شاي الأوريغانو قد يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات أو للبكتيريا، لكنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت فوائده الصحية عند تناوله كشاي. ويستخدمه بعض الأشخاص للمساعدة في علاج نزلات البرد وعسر الهضم والسعال، إلا أن معظم الدراسات ركزت على مستخلص أو زيت الأوريغانو العطري وليس على العشب المجفف المستخدم في الشاي.

وأشار الخبراء إلى أن الأوريغانو يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والفلافونويد قد تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من الجذور الحرة، بالإضافة إلى مواد قد تؤثر على العضلات الملساء للجهاز الهضمي أو تمنع نمو البكتيريا، لكن هذه التأثيرات لم تخضع لدراسات كافية على البشر.

كما حذّر الموقع من أن شاي الأوريغانو قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص، مثل الحوامل ومرضى ، لأنه قد يخفض مستويات السكر في ، مؤكداً أنه لا يمكن الاعتماد عليه كعلاج طبي مثبت.