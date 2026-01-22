تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

7 مشروبات تعزز صحة الدماغ والذاكرة

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:00
7 مشروبات تعزز صحة الدماغ والذاكرة
7 مشروبات تعزز صحة الدماغ والذاكرة photos 0
أوضح موقع «فيري ويل هيلث» أن الاهتمام بصحة الدماغ لا يقتصر على التمارين الذهنية والنوم الجيد فقط، بل يشمل أيضاً اختيار الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الدماغ من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

وأشار الموقع إلى أبرز المشروبات التي يمكن أن تدعم صحة الدماغ بشكل طبيعي، وتشمل:

  • الشاي الأخضر: يحتوي على الكاتيكينات المضادة للأكسدة والثيانين، ما يعزز التركيز والانتباه ويقلل الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

  • القهوة: مصدر غني بالكافيين ومضادات الأكسدة، قد يحسّن اليقظة وسرعة رد الفعل، ويرتبط استهلاكها المعتدل بانخفاض خطر التدهور المعرفي مع التقدم في السن.

  • عصير التوت الأزرق: غني بالفلافونويدات والأنثوسيانين، ويُعتقد أنه يحمي خلايا الدماغ ويدعم الذاكرة والتعلم.

  • عصير الشمندر: يحتوي على النترات الغذائية والبوليفينولات التي تعزز تدفق الدم وتدعم الدفاعات المضادة للأكسدة.

  • حليب الكركم الذهبي: الكركمين فيه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويؤثر على المسارات المرتبطة بالذاكرة والتعلم، خاصة عند تناوله مع الحليب والفلفل الأسود لتحسين الامتصاص.

  • عصير الرمان: غني بالبوليفينولات التي تساعد في حماية خلايا الدماغ وخفض الإجهاد التأكسدي، وقد تدعم تدفق الدم إلى الدماغ ووظائفه على المدى الطويل.

  • المشروبات المدعمة بأوميغا 3: أحماض DHA وEPA ضرورية لوظائف الدماغ الطبيعية، وتعزز التواصل بين خلايا المخ.

وأكد الموقع أن إدراج هذه المشروبات بانتظام ضمن النظام الغذائي قد يكون جزءاً من استراتيجية طبيعية لتعزيز صحة الدماغ، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على النوم الجيد.

