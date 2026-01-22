تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

البروتين لبناء العضلات...ما هي الكمية اليومية المثالية؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:30
A-
A+
البروتين لبناء العضلات...ما هي الكمية اليومية المثالية؟
البروتين لبناء العضلات...ما هي الكمية اليومية المثالية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد خبراء الصحة أن البروتين عنصر أساسي لبناء العضلات والحفاظ عليها وإصلاح الأنسجة العضلية، مشيرين إلى أن احتياجات الجسم تختلف حسب العمر، ومستوى النشاط البدني، والجنس، وأهداف التدريب، وحالة الصحة العامة.

وأوضح موقع «فيري ويل هيلث» أن البالغين ذوي النشاط المنخفض يحتاجون إلى نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، بينما الرياضيون وكبار السن قد يحتاجون بين 1.2 و2 غرام لكل كيلوغرام لدعم نمو العضلات ومنع فقدانها.

وأشار الخبراء إلى أن عوامل عدة تحدد الكمية اليومية، مثل تكوين الجسم، شدة التمرين ونوعه، السعرات الحرارية المستهلكة، وجودة البروتين المتناول، مؤكّدين أهمية الاعتماد على مصادر غذائية كاملة بدلاً من المكملات فقط.

ولفتوا إلى أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، منها إجهاد الكلى، والجفاف، واضطرابات الهضم، وزيادة الوزن، وحتى اختلال التوازن الغذائي وزيادة خطر أمراض القلب، خاصة عند الاعتماد على البروتين الحيواني الغني بالدهون المشبعة.

وأكد الخبراء أن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم تناول ما يصل إلى 2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً بأمان، مع ضرورة استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول كميات أكبر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيت البروتين.. هل يغيّر فعلياً نمو العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البروتين أم الكرياتين.. أي مكمل غذائي الأنسب لبناء العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
للباحثين عن البروتين.. اليكم هذه البدائل
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

الرياض

ون بين

شيرين

رياضي

شيري

رياض

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-01-22
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
15:30 | 2026-01-22
Lebanon24
14:32 | 2026-01-22
Lebanon24
12:22 | 2026-01-22
Lebanon24
10:30 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24