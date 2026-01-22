البروتين لبناء العضلات...ما هي الكمية اليومية المثالية؟

أكد خبراء الصحة أن البروتين عنصر أساسي لبناء العضلات والحفاظ عليها وإصلاح الأنسجة العضلية، مشيرين إلى أن احتياجات الجسم تختلف حسب العمر، ومستوى النشاط البدني، والجنس، وأهداف التدريب، وحالة الصحة العامة.

وأوضح موقع « ويل هيلث» أن البالغين ذوي النشاط المنخفض يحتاجون إلى نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، بينما الرياضيون وكبار السن قد يحتاجون بين 1.2 و2 غرام لكل كيلوغرام لدعم نمو العضلات ومنع فقدانها.

وأشار الخبراء إلى أن عوامل عدة تحدد الكمية اليومية، مثل تكوين الجسم، شدة التمرين ونوعه، السعرات الحرارية المستهلكة، وجودة البروتين المتناول، مؤكّدين أهمية الاعتماد على مصادر غذائية كاملة بدلاً من المكملات فقط.

ولفتوا إلى أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، منها إجهاد الكلى، والجفاف، واضطرابات الهضم، وزيادة الوزن، وحتى اختلال التوازن الغذائي وزيادة خطر أمراض القلب، خاصة عند الاعتماد على البروتين الحيواني الغني بالدهون المشبعة.

وأكد الخبراء أن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم تناول ما يصل إلى 2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً بأمان، مع ضرورة استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول كميات أكبر.