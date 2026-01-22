احذر الفلفل الحار.. قد يزيد أعراض التهاب المسالك البولية

أوضحت الدراسات الطبية أن بعض الأطعمة قد تُهيّج المثانة وتفاقم أعراض التهاب ، مثل الألم والحرقان أثناء التبول، مؤكدةً أن الالتزام بالمضادات الحيوية هو العلاج الفعّال للعدوى.

فيليب إي. زيمرن، كاين للمثانة في ، إن «تغييرات لا تعالج التهاب المسالك البولية، لكن بعض الأطعمة قد تزيد الأعراض سوءاً خلال فترة العلاج».

وأشار إلى أن الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة والكاري، تحتوي على مادة الكابسيسين التي قد تسبب تهيج المثانة وزيادة الرغبة الملحة في التبول، وهو ما يوصى بتجنبه، خاصة لدى المصابين بالتهاب المثانة الخلالي أو فرط نشاط المثانة.

وبالمقابل، ينصح بتناول أطعمة معتدلة أو قلوية لدعم التعافي، منها التوفو، والفاصوليا والعدس، ومنتجات الألبان المخمّرة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكفير، والخضراوات الطازجة، والدهون الصحية كزيت والأفوكادو، والفواكه منخفضة الحموضة مثل التفاح والموز والتوت الأزرق والكيوي والمانجو والبطيخ.

وأكد الخبراء أن هذه الأطعمة تساعد في تقليل تهيج المثانة وتحسين شعور المريض خلال فترة العلاج، دون استبدال العلاج الدوائي الموصوف من الطبيب.