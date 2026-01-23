حقيقة أم شائعة؟ العلم يحسم الجدل حول فوائد القرفة لمرضى الضغط

أوضح الدكتور أن الاعتقاد الشائع حول قدرة القرفة على علاج ارتفاع ضغط لا يستند إلى أساس علمي متين، مشيراً إلى أن الدراسات الحالية غير كافية لإثبات فعاليتها في هذا المجال. ورغم أن القرفة تحتوي على مركب "سينامالدهيد" المحفز لمضادات الأكسدة، إلا أن تأثيرها على ضغط الدم يظل طفيفاً جداً ولا يظهر إلا في الجرعات العالية التي قد لا تكون آمنة للجميع.



وحذر من مخاطر مكملات القرفة، نظراً لغياب الرقابة الصارمة عليها واحتمالية احتوائها على مواد مضافة ضارة، مؤكداً أن القرفة آمنة فقط عند استخدامها كمنكهات في الطعام. وخلص التقرير إلى أن مفتاح السيطرة على الضغط يكمن في تغيير نمط الحياة، عبر الالتزام بخمس ركائز أساسية: تقليل الأملاح، الرياضة، الوزن المثالي، النوم المنتظم، وإدارة التوتر، معتبراً أن التوابل مجرد إضافة لذيذة وليست حلاً علاجياً.





Advertisement