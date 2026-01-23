تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يُحسّن المشي مع الموسيقى المزاج والتركيز؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 09:21
A-
A+
كيف يُحسّن المشي مع الموسيقى المزاج والتركيز؟
كيف يُحسّن المشي مع الموسيقى المزاج والتركيز؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبح المشي مع الموسيقى طقسًا يوميًا مألوفًا لكثيرين. مع بدء الأغنية المفضلة، يتبع الجسم الإيقاع دون وعي، ويشعر الشخص بالاسترخاء تدريجيًا، ويخف التوتر في الكتفين، فيما تتنظم أنفاسه مع اللحن. ومع مرور الوقت، يتحوّل هذا المشي إلى طقس يثبت العواطف ويمنح العقل وضوحًا أكبر.

حتى في الأيام الثقيلة، توفّر الموسيقى شعورًا بالراحة دون الحاجة إلى التفكير الإيجابي القسري. الصوت المألوف يخفّف ثقل الأفكار، ويجعل المحيط يبدو أقل ضغطًا وأكثر لطفًا.

والمشي مع الموسيقى يمنح العقل مساحة للتنفس، إذ تتراجع المخاوف تدريجيًا ويصبح التفكير أكثر وضوحًا، ما يساعد على معالجة الأمور دون شعور بالازدحام العقلي. كما تجعل الموسيقى الوقت يمر بسرعة، فتشعر وكأنك تتحرك دون مراقبة الساعة، ما يشجع على ممارسة النشاط البدني لمدة أطول وأكثر انتظامًا.
 
ويحافظ الإيقاع الثابت للحن على التركيز، ويمنع العقل من الانجراف في أحلام اليقظة أو التفكير المفرط، ما يسهّل العودة للمهام اليومية بعد المشي. حتى في الصباح المتعب، يمكن لقائمة التشغيل أن تكون الدافع الأول للخروج، فيتحرك الجسم طبيعيًا بمجرد بدء الموسيقى دون الحاجة لإقناع النفس.

توفر الموسيقى شعورًا بالرفقة دون الحاجة للكلام، ما يخفّف شعور الوحدة ويمنح راحة عاطفية. ومع الالتزام المنتظم بهذا الطقس، يتحوّل المشي مع الموسيقى إلى روتين ثابت يسهل الالتزام به ويخلق شعورًا بالاستقرار في الأيام المزدحمة أو المتشتتة. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل موسيقي للجنة التحضيرية لفيلم FINIKIA خُصِّص لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى (صور)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمر الشفاه يعزز المزاج والثقة بالنفس
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

الإيقاع

التزام

التركي

أحلام

الترك

عواطف

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2026-01-23
Lebanon24
10:08 | 2026-01-23
Lebanon24
06:19 | 2026-01-23
Lebanon24
04:34 | 2026-01-23
Lebanon24
02:46 | 2026-01-23
Lebanon24
01:19 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24