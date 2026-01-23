تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أطعمة ومشروبات قد تُفاقم القلق والاكتئاب

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:00
أطعمة ومشروبات قد تُفاقم القلق والاكتئاب
أطعمة ومشروبات قد تُفاقم القلق والاكتئاب photos 0
أفاد موقع «ويب ميد» الطبي بأن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في الصحة النفسية، محذرًا من أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تُفاقم أعراض القلق والاكتئاب وتؤثر سلبًا في المزاج ومستويات الطاقة. وأوضح الموقع أن الإفراط في تناول العصائر، والمشروبات الغازية العادية و«الدايت»، والأطعمة المصنعة، إلى جانب القهوة ومشروبات الطاقة والكحول، يرتبط بزيادة القلق واضطرابات النوم وتقلبات المزاج.

وأشار التقرير إلى أن الأطعمة الغنية بالسكر أو المُحليات الصناعية، مثل الصلصات الجاهزة والكاتشب والخبز الأبيض، قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الطاقة يعقبه انخفاض حاد، ما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية. كما نبه إلى أن الأطعمة المحتوية على الغلوتين قد تسبب شعورًا بالقلق أو الاكتئاب لدى من يعانون حساسية تجاهه.

في المقابل، أكد «ويب ميد» أن اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والأسماك، يُسهم في تحسين الصحة النفسية ودعم الاستقرار المزاجي.

