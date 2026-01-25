تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:26
A-
A+
الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟
الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعدّ الميلاتونين هرمون النوم الطبيعي المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية، ويُستخدم على نطاق واسع كمكمّل لتحسين جودة النوم. غير أنّ الأبحاث تشير إلى احتمال تأثيره في مستويات السكر في الدم، من خلال تداخله مع إفراز الإنسولين وحساسية الجسم تجاهه.

فالإنسولين، الذي يُفرَز من البنكرياس، يؤدي دورًا أساسيًا في ضبط مستوى السكر عبر تسهيل دخول الجلوكوز إلى الخلايا أو تخزينه. ويمكن للميلاتونين أن يُخفّض مؤقتًا إفراز الإنسولين نتيجة ارتباطه بمستقبلات MT1 وMT2 على خلايا بيتا في البنكرياس، ما قد يسبب ارتفاعًا عابرًا في سكر الدم، خصوصًا لدى المصابين بمقاومة الجلوكوز أو السكري من النوع الثاني. أما لدى الأصحاء، فيبقى هذا التأثير محدودًا وقصير الأمد.

ويؤكد الأطباء أن توقيت تناول الميلاتونين عامل حاسم في تأثيره الأيضي؛ إذ إن تناوله قريبًا من الوجبات، ولا سيما الغنية بالكربوهيدرات، قد يؤدي إلى ارتفاع السكر بسبب تراجع إفراز الإنسولين. لذلك يُفضّل تناوله بعد مرور عدة ساعات على آخر وجبة، بما يسمح للجسم بالتعامل الطبيعي مع السكر.

كما تلعب الجرعة دورًا مهمًا، إذ قد تؤدي الجرعات المرتفعة لدى الأصحاء إلى تراجع تحمّل الجلوكوز وحساسية الإنسولين، في حين قد تكون الجرعات المعتدلة مفيدة لبعض مرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامها تحت إشراف طبي. وتشير دراسات سريرية إلى أن جرعات تصل إلى 10 ملغ قد تكون مناسبة في حالات محددة تتفوّق فيها الفوائد على أي تأثير سلبي محتمل.

ولا يمكن إغفال العامل الوراثي، إذ إن اختلافات جين MTNR1B المرتبط بمستقبلات الميلاتونين قد تجعل بعض الأفراد أكثر تأثرًا بالهرمون، ما يزيد احتمال ارتفاع السكر وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما يكون الأثر أقل وضوحًا لدى غيرهم.

وعلى المدى البعيد، قد يُسهم الميلاتونين بشكل طفيف في تحسين حساسية الإنسولين وخفض متوسط مستويات السكر لدى بعض مرضى السكري من النوع الثاني، مع تسجيل انخفاض بسيط في سكر الدم الصائم وفق عدد من الدراسات.

ويشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بتناول الميلاتونين، خصوصًا لدى من يعانون اضطرابات استقلابية أو داء السكري، لضمان الاستخدام الآمن وتفادي أي مضاعفات محتملة.

خلاصة القول، قد يؤدي الميلاتونين إلى ارتفاع مؤقت في سكر الدم نتيجة تقليل إفراز الإنسولين، إلا أن حجم هذا التأثير يختلف تبعًا لتوقيت الاستخدام، والجرعة، والعوامل الوراثية، والحالة الصحية لكل فرد. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول خبز القمح الكامل بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر ارتفاع السكر بعد الوجبات على الدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24

السكري

بيت أ

هيدرا

سولي

ساسي

توني

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:50 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
Lebanon24
07:17 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:06 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24