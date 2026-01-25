الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟

يُعدّ الميلاتونين هرمون النوم الطبيعي المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية، ويُستخدم على نطاق واسع كمكمّل لتحسين جودة النوم. غير أنّ الأبحاث تشير إلى احتمال تأثيره في مستويات السكر في ، من خلال تداخله مع إفراز الإنسولين وحساسية الجسم تجاهه.



فالإنسولين، الذي يُفرَز من البنكرياس، يؤدي دورًا أساسيًا في ضبط مستوى السكر عبر تسهيل دخول الجلوكوز إلى الخلايا أو تخزينه. ويمكن للميلاتونين أن يُخفّض مؤقتًا إفراز الإنسولين نتيجة ارتباطه بمستقبلات MT1 وMT2 على خلايا بيتا في البنكرياس، ما قد يسبب ارتفاعًا عابرًا في سكر الدم، خصوصًا لدى المصابين بمقاومة الجلوكوز أو من النوع الثاني. أما لدى الأصحاء، فيبقى هذا التأثير محدودًا وقصير الأمد.

ويؤكد الأطباء أن توقيت تناول الميلاتونين عامل حاسم في تأثيره الأيضي؛ إذ إن تناوله قريبًا من الوجبات، ولا سيما الغنية بالكربوهيدرات، قد يؤدي إلى ارتفاع السكر بسبب تراجع إفراز الإنسولين. لذلك يُفضّل تناوله بعد مرور عدة ساعات على آخر وجبة، بما يسمح للجسم بالتعامل الطبيعي مع السكر.

كما تلعب الجرعة دورًا مهمًا، إذ قد تؤدي الجرعات المرتفعة لدى الأصحاء إلى تراجع تحمّل الجلوكوز وحساسية الإنسولين، في حين قد تكون الجرعات المعتدلة مفيدة لبعض مرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامها تحت إشراف طبي. وتشير دراسات سريرية إلى أن جرعات تصل إلى 10 ملغ قد تكون مناسبة في حالات محددة تتفوّق فيها الفوائد على أي تأثير سلبي محتمل.

ولا يمكن إغفال العامل الوراثي، إذ إن اختلافات جين MTNR1B المرتبط بمستقبلات الميلاتونين قد تجعل بعض الأفراد أكثر تأثرًا بالهرمون، ما يزيد احتمال ارتفاع السكر وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما يكون الأثر أقل وضوحًا لدى غيرهم.

وعلى المدى البعيد، قد يُسهم الميلاتونين بشكل طفيف في تحسين حساسية الإنسولين وخفض متوسط مستويات السكر لدى بعض مرضى السكري من النوع الثاني، مع تسجيل انخفاض بسيط في سكر الدم الصائم وفق عدد من الدراسات.

ويشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بتناول الميلاتونين، خصوصًا لدى من يعانون اضطرابات استقلابية أو داء السكري، لضمان الاستخدام الآمن وتفادي أي مضاعفات محتملة.

خلاصة القول، قد يؤدي الميلاتونين إلى ارتفاع مؤقت في سكر الدم نتيجة تقليل إفراز الإنسولين، إلا أن حجم هذا التأثير يختلف تبعًا لتوقيت الاستخدام، والجرعة، والعوامل الوراثية، والحالة الصحية لكل فرد. (آرم نيوز)