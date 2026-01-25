تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟

Lebanon 24
25-01-2026 | 14:00
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟ photos 0
قلما نجد شيئاً أكثر عالمية من حب الحلويات، سواءً أكانت قطعة بسكويت بعد العشاء، أو مثلجات في ظهيرة صيفية، أو حفنة من الحلوى لتنشيطنا خلال يوم العمل، فإن معظمنا يجد الراحة في تناول شيء حلو. ومن بين أكثر الحلويات شعبية عالمياً الشوكولا.

لكن ليست كل أنواع الشوكولا متساوية، فبينما تحتوي العديد من أنواع شوكولا الحليب على كميات كبيرة من السكريات المضافة والمواد الأخرى، "تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة أعلى بكثير من الكاكاو، ما يمنحها نكهة أغنى وأكثر تركيزاً وفوائد صحية أكثر"، كما تقول إيمي جودسون، أخصائية التغذية المعتمدة في "ذا سبورتس نيوتريشن بلايبوك".

وبحسب "يو إس أيه توداي"، لهذا السبب اكتسبت الشوكولا الداكنة سمعتها المدعومة علمياً باعتبارها الأفضل للصحة، مع التأكيد على أهمية الاعتدال.

ما هي الشوكولا الداكنة؟
توضح لي آن وينتروب، أخصائية التغذية المعتمدة واستشارية أن الشوكولا الداكنة تُصنع بشكل أساسي "من مواد الكاكاو الصلبة، وزبدة الكاكاو، وكمية قليلة من السكر، وقليل من الحليب أو بدونه". 

ويضفي انخفاض نسبة الحليب في الشوكولا الداكنة مذاقاً أعمق وأكثر مرارةً، إضافة إلى تركيز أعلى من الكاكاو. 

وتحتوي الشوكولا الداكنة عادةً على 50% كاكاو على الأقل، مع أن العديد من الأنواع عالية الجودة تتراوح نسبتها بين 70% و85%. 

وتقول جودسون: "كلما زادت نسبة الكاكاو، كلما كانت النكهة أقوى، وزاد تركيز المركبات المفيدة".
كيف تفيد الشوكولا الداكنة الصحة؟
الشوكولا الداكنة غنية بالفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في النباتات. 

وتقول جودسون: "تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الجسم من الالتهابات والتلف الناتج عن الجذور الحرة، المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة". 

كما أظهرت الدراسات أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو تدعم صحة القلب "عن طريق تحسين تدفق الدم والمساعدة في تنظيم ضغط الدم"، كما توضح وينتروب.

وتضيف جودسون: "تشير بعض الأبحاث إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو قد تحسّن بشكل طفيف توصيل الأكسجين إلى العضلات، ما يدعم القدرة على التحمل".

وتشير وينتروب إلى أن الشوكولا الداكنة قد تفيد الدماغ أيضاً لاحتوائها على مركبات تحسّن الحالة المزاجية من خلال دعم إنتاج مواد كيميائية في الدماغ تمنح شعوراً بالسعادة، مثل السيروتونين. 

وتوجد أدلة على أن الشوكولا الداكنة "قد تحسّن أيضاً التركيز والذاكرة".

والشوكولا الداكنة أكثر كثافة بالعناصر الغذائية مما يظنّه الكثيرون. 

فهي تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز. ويدعم الحديد نقل الأكسجين في الدم، والمغنيسيوم ضروري لوظائف العضلات والأعصاب، بينما يساعد النحاس والمنغنيز في عمليات الأيض والدفاع المضاد للأكسدة.

ما الحصة الصحية من الشوكولا الداكنة؟
على الرغم من فوائدها العديدة، لا تزال الشوكولا الداكنة تحتوي على دهون وسكر، وعادة ما تتراوح سعراتها الحرارية بين 150 و170 سعرة حرارية لكل حصة (28 غراماً).

وتقول جودسون: "تعتبر حصة 28 غراماً تقريباً يومياً مناسبة لمعظم البالغين الذين يرغبون في الاستمتاع بالفوائد الصحية للشوكولا الداكنة دون سعرات حرارية أو سكر زائد".

ومن المهم أيضاً تذكّر أن الشوكولا الداكنة تحتوي على الكافيين والثيوبرومين، "وهما منبهان طبيعيان، لذلك ينبغي على المُعرّضين للقلق أو الحساسية للكافيين الانتباه من استهلاك حصص كبيرة.

كما أن الشوكولا الداكنة غنية بالأوكسالات، لذا ينصح عادة الأشخاص المُعرّضون لحصى الكلى بتناولها باعتدال. 

وينطبق التحذير نفسه على مرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ قد تتفاعل الشوكولا الداكنة مع بعض أدوية ضغط الدم.
