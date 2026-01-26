تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عصير الشمندر والجزر: مقارنة غذائية وفوائد صحية

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:14
A-
A+
عصير الشمندر والجزر: مقارنة غذائية وفوائد صحية
عصير الشمندر والجزر: مقارنة غذائية وفوائد صحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعتبر عصير الخضراوات، مثل الشمندر والجزر، وسيلة سهلة للحصول على بعض العناصر الغذائية، رغم أن عملية العصر تفقدها جزءاً كبيراً من الألياف المفيدة.

وفيما يلي مقارنة بين العصيرين من حيث الفوائد والعناصر الغذائية، نشرها موقع "verywell health".

أيهما أكثر تغذية؟

عصير الجزر: يحتوي على نسبة أعلى بكثير من فيتامين أ والبيتا كاروتين الضروريين لصحة العين والجلد والمناعة، كما أنه أغنى بفيتامين ج وفيتامين ك والكالسيوم والبوتاسيوم.

عصير الشمندر: يتفوق في محتواه من الفولات المهم لتكوين الحمض النووي وانقسام الخلايا، خاصة أثناء الحمل. كما يحتوي على مركبات قد تساعد في خفض ضغط الدم ودعم تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين الدورة الدموية.

فوائد عصير الشمندر:

قد يساهم في التحكم بضغط الدم.

له تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات.

يدعم تدفق الدم إلى الدماغ.

قد يحسن الأداء في التمارين عالية الكثافة.

فوائد عصير الجزر:

يدعم صحة العين والرؤية.

يعزز صحة الجلد والمناعة.

له تأثيرات مضادة للأكسدة.

محاذير هامة:

نقص الألياف: يفقد العصير معظم الألياف الموجودة في الخضار الكاملة، لذا يفضل تناولها كاملة قدر الإمكان.

محتوى السكر: يحتوي العصير على سكريات طبيعية مركزة قد ترفع سكر الدم بسرعة.

الملح المضاف: قد تحتوي العصائر الجاهزة على كميات كبيرة من الملح.

البسترة: يجب التأكد من أن العصائر المباعة مبسترة لضمان السلامة، خاصة للأطفال والحوامل وكبار السن.

النترات: قد يؤدي الإفراط في تناول عصير الشمندر إلى استهلاك كميات عالية من النترات.

تغيير لون البول: قد يسبب الشمندر ظهور لون وردي أو أحمر في البول أو البراز، وهو أمر غير ضار.

حصى الكلى: يحتوي كلا العصيرين على الأوكسالات التي قد تساهم في تكوين حصوات الكلى عند بعض الأشخاص.

الكمية الموصى بها

ينصح بتناول عصائر الخضار باعتدال، والحد من استهلاكها إلى ما بين نصف كوب إلى ثلثي كوب يومياً، نظراً لانخفاض محتواها من الألياف وارتفاع نسبة السكر فيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشمندر غذاء بسيط بفوائد صحية تفوق التوقعات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الشمندر أم الرمان.. أي عصير هو الأفضل لخفض ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة رقابية صحية على المؤسسات الغذائية في صور
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: وضعنا الدفاعي جيّد مقارنة مع الحرب الأخيرة وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذناها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمض النووي

حسين ال

الدورة

النووي

العين

حسن ا

بيرة

كوين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-26
Lebanon24
09:30 | 2026-01-26
Lebanon24
05:50 | 2026-01-26
Lebanon24
02:05 | 2026-01-26
Lebanon24
00:40 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24