تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:36
A-
A+
إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء
إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت الولايات المتحدة إرشاداتها الغذائية المُحدثة للأعوام 2025-2030، مصحوبة بهرم غذائي مقلوب جديد، مما أثار نقاشاً حول مدى استناد بعض التوصيات إلى أدلة علمية دقيقة.

أبرز التغييرات الجديدة

زيادة كمية البروتين الموصى بها: ارتفع المعدل اليومي للبالغين إلى 1.2 - 1.6 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم (حوالي 82-109 غراماً لشخص وزنه 68 كغ)، مقابل 46-56 غراماً سابقاً. لكن الإرشادات الجديدة تركز على "مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية من مصادر حيوانية" وتوصي صراحة باللحوم الحمراء، مع غياب وضوح حول جودة البروتين وتنوّع مصادره كما في الإرشادات القديمة.

تناقض في توصيات الدهون المشبعة: توصي الإرشادات بالحد من الدهون المشبعة لأقل من 10% من السعرات اليومية، لكنها تشجع في الوقت نفسه على تناول منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والزبدة، وهي أطعمة غنية بهذه الدهون، مما قد يضع المستهلك في تناقض عملي.

تقييد أكبر للسكر المضاف: تنص التوصيات الجديدة على ألا تزيد كمية السكر المضاف في الوجبة الواحدة عن 10 غرامات، مع عدم التوصية بأي كمية للأطفال دون 11 سنة (مقارنة بسنتين سابقاً). هذا أكثر صرامة من الحد القديم البالغ 10% من السعرات اليومية.

انتقاد صريح للأطعمة فائقة المعالجة: للمرة الأولى، توصي الإرشادات بشكل واضح بالحد من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مع ذكر أمثلة مثل رقائق البطاطس والبسكويت.

إرشادات غامضة حول الكحول: حذفت الإرشادات الجديدة الحدود الكمية المحددة للكحول، واكتفت بتوصية عامة "تناول كميات أقل من الكحول من أجل صحة أفضل"، على عكس الإرشادات السابقة التي حددت كمية معينة وأشارت إلى مخاطر السرطان.

عودة الهرم الغذائي بشكل مقلوب: أعادت الإرشادات تقديم الهرم الغذائي ولكن بشكل مقلوب، مما أثار انتقادات من خبراء يرون أنه يربك المستهلك ويقلل بصرياً من أهمية الحبوب الكاملة في قاعدة الهرم القديم.

تُحدث هذه الإرشادات كل خمس سنوات بعد مراجعة علمية، وتؤثر بشكل مباشر على برامج التغذية الفيدرالية مثل الوجبات المدرسية. وقد أثير جدل حول عملية التحديث الأخيرة، حيث رُفضت أكثر من نصف توصيات اللجنة العلمية المستقلة، وكُلفت مؤسسة أخرى بإعداد التقرير النهائي. (verywell health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خوارزميات تيك توك تثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ترامب يُثير الجدل من جديد بشأن صحّته
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة نيوم تُثير الجدل بقطع إضاءة الملعب خلال احتفالات الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

اللجنة العلمية

مؤسسة أخرى

الفيدرالي

الحمرا

الكحول

العلم

تينيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-01-27
Lebanon24
00:30 | 2026-01-27
Lebanon24
00:15 | 2026-01-27
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
12:40 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24