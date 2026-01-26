إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء

أصدرت إرشاداتها الغذائية المُحدثة للأعوام 2025-2030، مصحوبة بهرم غذائي مقلوب جديد، مما أثار نقاشاً حول مدى استناد بعض التوصيات إلى أدلة علمية دقيقة.



أبرز التغييرات الجديدة



زيادة كمية البروتين الموصى بها: ارتفع المعدل اليومي للبالغين إلى 1.2 - 1.6 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم (حوالي 82-109 غراماً لشخص وزنه 68 كغ)، مقابل 46-56 غراماً سابقاً. لكن الإرشادات الجديدة تركز على "مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية من مصادر حيوانية" وتوصي صراحة باللحوم الحمراء، مع غياب وضوح حول جودة البروتين وتنوّع مصادره كما في الإرشادات القديمة.



تناقض في توصيات الدهون المشبعة: توصي الإرشادات بالحد من الدهون المشبعة لأقل من 10% من السعرات اليومية، لكنها تشجع في الوقت نفسه على تناول منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والزبدة، وهي أطعمة غنية بهذه الدهون، مما قد يضع المستهلك في تناقض عملي.



تقييد أكبر للسكر المضاف: تنص التوصيات الجديدة على ألا تزيد كمية السكر المضاف في الوجبة الواحدة عن 10 غرامات، مع عدم التوصية بأي كمية للأطفال دون 11 سنة (مقارنة بسنتين سابقاً). هذا أكثر صرامة من الحد القديم البالغ 10% من السعرات اليومية.



انتقاد صريح للأطعمة فائقة المعالجة: للمرة الأولى، توصي الإرشادات بشكل واضح بالحد من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مع ذكر أمثلة مثل رقائق البطاطس والبسكويت.



إرشادات غامضة حول : حذفت الإرشادات الجديدة الحدود الكمية المحددة للكحول، واكتفت بتوصية عامة "تناول كميات أقل من الكحول من أجل صحة أفضل"، على عكس الإرشادات السابقة التي حددت كمية معينة وأشارت إلى مخاطر السرطان.



عودة الهرم الغذائي بشكل مقلوب: أعادت الإرشادات تقديم الهرم الغذائي ولكن بشكل مقلوب، مما أثار انتقادات من خبراء يرون أنه يربك المستهلك ويقلل بصرياً من أهمية الحبوب الكاملة في قاعدة الهرم القديم.



تُحدث هذه الإرشادات كل خمس سنوات بعد مراجعة علمية، وتؤثر بشكل مباشر على برامج التغذية الفيدرالية مثل الوجبات المدرسية. وقد أثير جدل حول عملية التحديث الأخيرة، حيث رُفضت أكثر من نصف توصيات المستقلة، وكُلفت بإعداد التقرير النهائي. (verywell health)



