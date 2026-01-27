كيف يعطل الحرمان من النوم تركيزك خلال النهار؟

كشف فريق بحثي من للتكنولوجيا (MIT) عن الآلية العلمية التي تفسر تراجع التركيز خلال النهار عند الحرمان من النوم، حيث وجدوا أن المخ يحاول تعويض وظائف النوم العميق أثناء اليقظة، مما يعطل الأداء الذهني.





أوضح الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Neuroscience، أن المخ يعتمد عادةً على السائل النخاعي لإزالة النفايات الناتجة عن النشاط العصبي خلال النوم العميق. ولكن في حالات الأرق أو قلة النوم، يحاول المخ تفعيل عملية التنظيف هذه أثناء النهار؛ مما يؤدي إلى تداخل "موجات التنظيف" مع التفكير، ويتسبب في ضعف الاستجابة للمنبهات البصرية والسمعية.





استندت الدراسة إلى اختبارات شملت متطوعين خضعوا لتصوير بالرنين المغناطيسي وقياسات للتركيز في حالتين: بعد نوم كافٍ وبعد الحرمان من النوم. وأظهرت النتائج تراجعاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لدى الفئة المحرومة من النوم، لدرجة تفويت مؤشرات حيوية أثناء الاختبارات.





وقالت الباحثة ، الأستاذ المساعد في المعهد، إن موجات السائل النخاعي تبدأ بالتعارض مع شعور الإنسان بالتيقظ عند فقدان النوم، حيث يضعف الانتباه بشكل مباشر في اللحظات التي تتدفق فيها هذه الموجات، مما يفسر التأثير المباشر للأرق على وظائف المخ الحيوية.





