صحة

مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية

Lebanon 24
27-01-2026 | 15:44
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية photos 0
أفاد فريق بحثي في الصين بمسحوق مبتكر لتبييض الأسنان يُفعَّل بواسطة الاهتزازات الصادرة من فرشاة الأسنان الكهربائية.

وأوضح الباحثون في مستشفى طب الأسنان بمنطقة شوهوي في شنغهاي، أن المسحوق الجديد يجمع بين تفتيح الأسنان وحماية المينا والحفاظ على صحة اللثة، دون المخاطر المرتبطة بمواد التبييض الكيميائية التقليدية، ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية «ACS Nano».

وقد تتعرض الأسنان للاصفرار والتصبُّغ حتى مع الانتظام في تنظيفها، نتيجة عوامل وراثية أو استهلاك أطعمة ومشروبات مثل القهوة والشاي والطماطم. ورغم شيوع استخدام المبيّضات الكيميائية، فإنها قد تتسبب على المدى الطويل في تلف المينا، مما يجعل الابتكار الجديد بديلاً آمناً للاستخدام المنزلي، وفق الفريق.

ويعتمد المسحوق، الذي أطلق عليه الباحثون اسم «BSCT»، على مزيج من أيونات السترونشيوم والكالسيوم مع تيتانات الباريوم. وعند تعرّضه لاهتزازات فرشاة الأسنان الكهربائية، ينشأ مجال كهربائي دقيق بفعل ما يُعرف بـ«التأثير الكهروضغطي»، ما يؤدي إلى توليد أنواع تفاعلية من الأكسجين تعمل على تفكيك جزيئات البقع المسببة لتغير لون الأسنان.

ولا يقتصر دور المسحوق على إزالة التصبغات، حسب النتائج، بل يسهم أيضاً في تقوية الأسنان وإصلاح المينا والعاج المتضررين؛ حيث تترسب الأيونات المعدنية على سطح الأسنان لتعزيز بنيتها وصلابتها.

وأظهرت التجارب المعملية على أسنان بشرية مصبوغة بالشاي والقهوة نتائج ملموسة؛ فقد لوحظ تحسن واضح في لون الأسنان بعد أربع ساعات من التنظيف التراكمي، فيما أصبحت الأسنان بعد 12 ساعة من الاستخدام أكثر بياضاً بنحو 50 في المائة مقارنة بعينة ضابطة نُظفت بمحلول ملحي فقط.

وفي تجربة أخرى على فئران تتغذى على نظام غذائي عالي السكر، ساهم استخدام المسحوق لمدة دقيقة واحدة يومياً على مدى أربعة أسابيع في القضاء على البكتيريا الضارة المرتبطة بأمراض اللثة، واستعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا المفيدة في الفم، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات في أنسجة اللثة.

وأكد الباحثون أن هذا الابتكار يمثل نهجاً جديداً في العناية بالفم، يجمع بين التبييض التجميلي والعلاج الوقائي من خلال تقوية المينا ودعم صحة اللثة والميكروبيوم الفموي.

ورغم أن المسحوق لم يُدمج بعد في معجون أسنان تجاري، فإن النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منتجات منزلية آمنة وفعالة لتبييض الأسنان والحفاظ على صحة الفم على المدى الطويل.

وأضاف الفريق أن الدراسة تشير إلى تحول محتمل في مفهوم تبييض الأسنان، من إجراء تجميلي مؤقت قد يحمل مخاطر، إلى نهج علاجي وقائي يدعم صحة الفم بشكل مستدام.

