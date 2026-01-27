تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
27-01-2026
|
23:51
أظهرت دراسة حديثة أن تنويع الرياضات التي يمارسها الشخص، ربما يساعد في إطالة العمر.
وفي إطار الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة جامعات وهيئات علمية مثل كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة سيونسي في
كوريا الجنوبية
وجامعة تشونجكينج
الصينية
، ونشرتها الدورية العلمية BMJ Medicine المتخصصة في البحوث الطبية، قام الباحثون بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 110 آلاف شخص من البالغين على مدار ثلاثين عاما.
وكان المتطوعون يمارسون سلسلة متنوعة من الأنشطة تتباين ما بين التريض والركض وركوب الدراجات وتدريبات القوة واليوغا وصعود الدرجات وغيرها.
وخلال فترة الدراسة، توفي قرابة 39 ألف شخص من المشاركين لأسباب تتعلق بأمراض القلب والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي.
وكشفت الدراسة أن ممارسة الرياضة، ولاسيما الرياضات الفردية، تقلل مخاطر الوفاة
بشكل عام
، حيث تبين أن السير على سبيل المثال يقلل مخاطر الوفاة بنسبة 17 بالمئة وأن صعود الدرجات يقلل المخاطر بنسبة 10 بالمئة، ولكن الفائدة الأكبر تأتي من تنويع أشكال الرياضة التي يمارسها الشخص.
واتضح أن تنويع طبيعة المجهود البدني الذي يبذله الشخص يقلل مخاطر الوفاة بنسبة 19 بالمئة بشكل عام، مع خفض احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي بنسبة تتراوح ما بين 13 و41 بالمئة.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن هذا البحث لا يثبت علاقة سببية بين الرياضة واحتمالات الوفاة، ولكنه يشير إلى أن تنويع طبيعة المجهود الذي يبذله الشخص لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة في حد ذاتها.
