تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-01-2026
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
طور باحثون يابانيون عدسات لاصقة لا تزال في مرحلة التجريب يمكنها مراقبة ضغط
العين
للوقاية من الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وأظهرت أبحاث أجريت على حيوانات ولا تزال في مراحل مبكرة أن دقة تلك العدسات تضاهي أجهزة طبية أكثر تعقيدا تستخدم حاليا لهذا الغرض.
ويقول الباحثون في دراسة نشرت في دورية "إن.بي.جيه فلكسيبل إلكترونيكس" إنهم توصلوا إلى طريقة لدمج غشاء رقيق له طبقات متعددة داخل العدسات، لكل طبقة منها خصائص تساعد على قياس ضغط العين ومراقبته لحظة بلحظة.
كما تحتوي العدسات على مستشعر يتيح نقل البيانات لاسلكيا. وأشار الباحثون إلى أن الغلوكوما، أو زرق العين، من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى بين مرضى لا يتمكنون من مراقبة ضغط العين والتحكم فيه يوميا.
وتفتقر الأدوات الحالية لقياس ضغط العين لقابلية الحمل والراحة وسهولة الاستخدام فضلا عن عدم توفير مراقبة مستمرة.
وذكرت الدراسة أن اختبار هذه العدسات على الأرانب أسفر عن قراءات ضغط تتماشى مع التي تم الحصول عليها باستخدام وسائل المراقبة التقليدية.
وأقر الباحثون بوجود عدد من التحديات التي لابد من تجاوزها قبل أن تصبح هذه العدسات جاهزة للاستخدام، منها ضرورة التمييز بين تغيرات الضغط داخل العين التي تنشأ لأسباب أخرى مثل تغيرات وضعية الجسم والرمش.
وقال تاكيو مياكي من
جامعة واسيدا
في
طوكيو
الذي قاد الدراسة: "ما نقدمه هو أمر واعد على المدى
الطويل
فيما يتعلق بمراقبة ضغط العين دون تدخل طبي قوي... مما سيسهم بشكل كبير في تشخيص الجلوكوما المبكر وعلاجها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب بشأن كوبا: أنصحهم بشدة بإبرام اتفاق قبل فوات الأوان
Lebanon 24
ترامب بشأن كوبا: أنصحهم بشدة بإبرام اتفاق قبل فوات الأوان
28/01/2026 16:13:27
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"قيصر" يعود من الباب السوري… تحذير أميركي قبل فوات الأوان
Lebanon 24
"قيصر" يعود من الباب السوري… تحذير أميركي قبل فوات الأوان
28/01/2026 16:13:27
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
28/01/2026 16:13:27
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف العلاقة بين حجم الرأس وخطر الخرف
Lebanon 24
دراسة تكشف العلاقة بين حجم الرأس وخطر الخرف
28/01/2026 16:13:27
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة واسيدا
التحكم في
الرئيسي
الطويل
طوكيو
العين
بيت أ
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
08:19 | 2026-01-28
28/01/2026 08:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هوايات ممتعة ستعزز ثقتكم بنفسكم.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
هوايات ممتعة ستعزز ثقتكم بنفسكم.. تعرفوا عليها
02:03 | 2026-01-28
28/01/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
23:51 | 2026-01-27
27/01/2026 11:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
القهوة أم الماتشا؟ اكتشف أي مشروب يمنحك طاقة أطول
Lebanon 24
القهوة أم الماتشا؟ اكتشف أي مشروب يمنحك طاقة أطول
23:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقرأ صحة الجسد أثناء النوم
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقرأ صحة الجسد أثناء النوم
16:45 | 2026-01-27
27/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
10:30 | 2026-01-27
27/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:19 | 2026-01-28
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
02:03 | 2026-01-28
هوايات ممتعة ستعزز ثقتكم بنفسكم.. تعرفوا عليها
23:51 | 2026-01-27
تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2026-01-27
القهوة أم الماتشا؟ اكتشف أي مشروب يمنحك طاقة أطول
16:45 | 2026-01-27
الذكاء الاصطناعي يقرأ صحة الجسد أثناء النوم
16:15 | 2026-01-27
هل يؤثر السكري على الذاكرة ؟
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 16:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24