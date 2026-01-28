تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-01-2026 | 03:53
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل photos 0
طور باحثون يابانيون عدسات لاصقة لا تزال في مرحلة التجريب يمكنها مراقبة ‌ضغط العين للوقاية من الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وأظهرت أبحاث أجريت على حيوانات ولا تزال في مراحل مبكرة أن دقة تلك العدسات تضاهي أجهزة طبية أكثر تعقيدا تستخدم حاليا ‌لهذا الغرض.


ويقول الباحثون في دراسة نشرت في دورية "إن.بي.⁠جيه فلكسيبل إلكترونيكس" إنهم توصلوا إلى طريقة لدمج غشاء رقيق له طبقات متعددة داخل ‌العدسات، لكل طبقة منها خصائص تساعد على قياس ضغط العين ومراقبته لحظة بلحظة.
كما تحتوي العدسات على مستشعر يتيح نقل البيانات لاسلكيا. وأشار الباحثون إلى أن الغلوكوما، أو زرق العين، من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى بين مرضى ‍لا يتمكنون من مراقبة ضغط العين والتحكم فيه يوميا.

وتفتقر الأدوات الحالية لقياس ضغط العين لقابلية الحمل والراحة وسهولة الاستخدام فضلا عن ‍عدم توفير ⁠مراقبة مستمرة.
وذكرت الدراسة أن اختبار هذه العدسات على ‍الأرانب أسفر عن قراءات ضغط تتماشى مع التي تم الحصول عليها باستخدام وسائل المراقبة التقليدية.

وأقر الباحثون بوجود عدد من التحديات التي ‌لابد من تجاوزها ‍قبل أن تصبح هذه ‍العدسات جاهزة للاستخدام، منها ضرورة التمييز بين تغيرات الضغط داخل العين التي تنشأ لأسباب أخرى ‌مثل تغيرات وضعية الجسم والرمش.

وقال تاكيو مياكي من جامعة واسيدا في طوكيو الذي قاد الدراسة: "ما نقدمه هو أمر واعد على المدى الطويل فيما يتعلق بمراقبة ضغط العين دون تدخل طبي قوي... مما سيسهم بشكل كبير في ⁠تشخيص الجلوكوما المبكر وعلاجها".
