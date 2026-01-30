"صيدلية الطبيعة" في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ

لا تقتصر أهمية الجزر على كونه خضاراً مقرمشاً ولذيذاً، بل يُعد كنزاً غذائياً متكاملاً يدعم الوظائف الحيوية للجسم، بدءاً من تعزيز الرؤية وصولاً إلى حماية الدماغ، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع " " الطبي.



أوضحت أخصائية التغذية "آنا " أن الجزر غني بالكاروتينات (ألفا وبيتا كاروتين)، وهي مركبات تحمي من التنكس البقعي وإعتام العدسة، كما تساهم في تحسين الرؤية الليلية. وعلى صعيد صحة القلب، تعمل المركبات الفينولية الموجودة فيه على ضبط مستويات ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.



يساعد الجزر في تنظيم مستويات السكر في بفضل احتوائه على ألياف وكربوهيدرات معقدة تحسن حساسية الأنسولين. كما يمد الجسم بـ "فيتامين أ" الضروري لتقوية الجهاز المناعي، بينما تعمل مادة "اللوتين" ومضادات الأكسدة على حماية الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات، ما يعزز صحة الدماغ.



يتميز الجزر بتنوع ألوانه، حيث يقدم كل لون ميزة صحية إضافية:



-الأصفر: غني باللوتين لدعم البصر.

-الأحمر: يحتوي على البيوتين والبوتاسيوم لصحة الجسم العامة.

-البنفسجي: مصدر للأنثوسيانين المضاد للالتهابات.

-الأبيض: يحسن عملية الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف.



وبفضل سعراته الحرارية المنخفضة وقدرته العالية على التعزيز من الشعور بالشبع، يبرز الجزر كخيار مثالي لإدارة الوزن وعلاج الإمساك. ورغم أمانه التام، تشير الأخصائية إلى أن الإفراط قد يؤدي لتغير مؤقت في لون الجلد إلى البرتقالي، وهو تأثير غير ضار يزول تدريجياً.





