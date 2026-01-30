تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

"صيدلية الطبيعة" في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ

Lebanon 24
30-01-2026 | 00:03
صيدلية الطبيعة في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ
صيدلية الطبيعة في حبة جزر.. فوائد مذهلة للعين والقلب والدماغ photos 0
لا تقتصر أهمية الجزر على كونه خضاراً مقرمشاً ولذيذاً، بل يُعد كنزاً غذائياً متكاملاً يدعم الوظائف الحيوية للجسم، بدءاً من تعزيز الرؤية وصولاً إلى حماية الدماغ، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "كليفلاند كلينك" الطبي.

أوضحت أخصائية التغذية "آنا تايلور" أن الجزر غني بالكاروتينات (ألفا وبيتا كاروتين)، وهي مركبات تحمي العين من التنكس البقعي وإعتام العدسة، كما تساهم في تحسين الرؤية الليلية. وعلى صعيد صحة القلب، تعمل المركبات الفينولية الموجودة فيه على ضبط مستويات الكوليسترول، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

يساعد الجزر في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على ألياف وكربوهيدرات معقدة تحسن حساسية الأنسولين. كما يمد الجسم بـ "فيتامين أ" الضروري لتقوية الجهاز المناعي، بينما تعمل مادة "اللوتين" ومضادات الأكسدة على حماية الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات، ما يعزز صحة الدماغ.

يتميز الجزر بتنوع ألوانه، حيث يقدم كل لون ميزة صحية إضافية:

-الأصفر: غني باللوتين لدعم البصر.
-الأحمر: يحتوي على البيوتين والبوتاسيوم لصحة الجسم العامة.
-البنفسجي: مصدر للأنثوسيانين المضاد للالتهابات.
-الأبيض: يحسن عملية الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف.

وبفضل سعراته الحرارية المنخفضة وقدرته العالية على التعزيز من الشعور بالشبع، يبرز الجزر كخيار مثالي لإدارة الوزن وعلاج الإمساك. ورغم أمانه التام، تشير الأخصائية إلى أن الإفراط في تناوله قد يؤدي لتغير مؤقت في لون الجلد إلى البرتقالي، وهو تأثير غير ضار يزول تدريجياً.

