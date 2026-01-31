تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

رغم النتائج السريعة.. مخاطر صحية تحيط بحمية "الكيتو"!

Lebanon 24
31-01-2026 | 08:08
A-
A+

رغم النتائج السريعة.. مخاطر صحية تحيط بحمية الكيتو!
رغم النتائج السريعة.. مخاطر صحية تحيط بحمية الكيتو! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهد النظام الغذائي "الكيتو"، الذي يعتمد على نسبة عالية من الدهون وتقليل الكربوهيدرات، رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بفضل وعوده بفقدان الوزن السريع.

إلا أن دراسة علمية حديثة أظهرت أن لهذا النظام آثارًا جانبية محتملة قد تثير القلق على المدى الطويل.

حثّت عالمة وظائف الأعضاء مولي غالوب، الباحثة الرئيسية في الدراسة، الراغبين في تجربة حمية الكيتو على استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل البدء بها، مشيرة إلى أن تأثيراته الأيضية (الاستقلاب: تحويل الغذاء إلى مواد حيوية) قد لا تكون كلها إيجابية، بحسب مجلة "ساينس أدفانسز". 

فقدان الوزن مقابل المخاطر الصحية

 

أظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي في جامعة يوتا الأمريكية أن الفئران التي اتبعت نظامًا مشابهًا للكيتو فقدت وزنًا أقل مقارنة بتلك التي تناولت نظامًا عالي الدهون على الطريقة الغربية، لكنها أصيبت بمرض الكبد الدهني وظهرت عليها علامات اضطراب في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأوضحت غالوب أن معظم الدراسات السابقة ركزت على فقدان الوزن أو التأثيرات قصيرة المدى، بينما ما زالت الدراسات طويلة المدى حول تأثير الكيتو على وظائف الأيض والصحة العامة محدودة.

ويستمد نظام الكيتو اسمه من حالة “الكيتوزية”، وهي حالة أيضية يعتمد فيها الجسم على حرق الدهون بدلًا من الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، ما يتطلب تناول أطعمة غنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات.

تفاصيل الدراسة

تابع الباحثون فئرانًا خضعت لأربعة أنظمة غذائية مختلفة لمدة تسعة أشهر على الأقل:

نظام عالي الدهون
نظام عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات (كيتو)
نظام منخفض الدهون وعالي الكربوهيدرات
نظام منخفض الدهون مع نسب بروتين مماثلة لنظام الكيتو

وأظهرت النتائج أن ذكور الفئران التي اتبعت حمية الكيتو أصيبت بمرض الكبد الدهني وخلل في وظائف الكبد، ما يعد مؤشرًا على اضطرابات أيضية. وذكرت الباحثة أماندين تشايكس أن الدهون الزائدة في الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون عادةً ما تتراكم في الدم أو الكبد.

اضطراب تنظيم السكر في الدم

كما أظهرت الفئران، ذكورًا وإناثًا، انخفاضًا في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء الكيتو. وكشفت التحاليل أن السبب يعود إلى خلل في إفراز الأنسولين بسبب عدم قدرة خلايا البنكرياس على إنتاجه بالكميات الكافية.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع مستويات الدهون في الدم يجهد خلايا البنكرياس ويضعف إنتاج الأنسولين، بينما أسباب اختلاف تأثير الكبد بين الذكور والإناث لا تزال قيد البحث.

رغم هذه المؤشرات السلبية، أظهرت الدراسة جانبًا إيجابيًا، إذ عادت مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها لدى الفئران التي توقفت عن اتباع نظام الكيتو، ما يشير إلى إمكانية عكس بعض هذه التأثيرات الصحية. (آرم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تعلن عن النتائج الأولية لفيروس الحمى القلاعية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا مخاطر سمك السلمون الصحية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

على الطريق

الأمريكية

الرئيسي

الطويل

الغربي

أمريكي

فانس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-01-31
Lebanon24
04:49 | 2026-01-31
Lebanon24
02:51 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:00 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24