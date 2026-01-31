3 أنشطة بسيطة تمنحك صحة جيدة.. تعرف إليها

تُظهر الأبحاث أن معظم الذين يجربون أحدث خطط إنقاص الوزن وتحسين صحتهم لا ينجحون في الحفاظ على الوزن الذي فقدوه أو على عاداتهم.





وبحسب "دايلي ميل"، تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 88% من الأشخاص يتخلون عن أهدافهم المتعلقة بالحمية واشتراكات النوادي الرياضية تماماً.





لكن يقول الخبراء إن هناك طرقاً بسيطة لتحسين صحتك يسهل الالتزام بها. والأهم من ذلك، أنها لن تكلفك شيئاً.





ضوء الشمس



في خضم انشغالنا بالاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس والخروج من المنزل في الوقت المناسب للعمل، يغفل الكثير منا جانباً أساسياً من روتين الصباح الصحي، وهو ضوء الشمس.





وتشير الأبحاث إلى أن تعريض الوجه لأشعة الشمس لمدة 5 دقائق فقط كل صباح يحسّن النوم ويخفف التوتر والاكتئاب.





ويعود ذلك إلى أن التعرض لمزيد من الضوء خلال النهار وضوء أقل في الليل ضروري لأنماط نوم صحية، إذ يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم.





ووجدت أبحاث أن الذين تعرضوا لكميات أكبر من الضوء خلال ساعات الصباح، بين الـ 8 صباحاً والـ 12 ظهراً، ناموا أسرع في الليل وعانوا من اضطرابات نوم أقل خلال الليل، مقارنة بمن تعرضوا لضوء خافت في الصباح.





المشي بعد الوجبات



قد يكون التمشي بعد وجبة دسمة آخر ما ترغب بفعله. لكن حتى المشي لفترة قصيرة بعد الأكل له تأثيرات إيجابية كبيرة على صحتك، بحسب الخبراء.





ويساعد المشي لمدة 5 إلى 10 دقائق بعد الأكل على تنظيم مستوى السكر في ، ويدعم عملية الهضم، ويقلل من ارتفاع مستويات الالتهاب.





وأكدت الدراسات أن المشي لفترة قصيرة بعد الأكل يُخفِّض مستوى السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بداء من النوع الـ 2.





ووُجد أن الانطلاق بعد 60 إلى من تناول الطعام هو الوقت الأمثل، حيث يبلغ مستوى السكر في الدم ذروته عادةً في هذا الوقت، ما يسمح للعضلات بامتصاص الطاقة من الطعام.





أعد ضبط وقت النوم



النوم الجيد هو أحد أسرع الطرق لتحسين الصحة، ويرتبط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمجموعة من المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والخرف، والاكتئاب.





ويُنصح البالغون عادةً بالنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلًا، مع أن هذا يختلف من شخص لآخر. لكن الكثير منا لا يزال يقضي معظم وقته محروماً من النوم.





ولإصلاح عادات النوم السيئة، يُنصح "باتباع روتين مسائي ثابت، وتخفيف الإضاءة، وتجنب الشاشات، أو تكرار عادة مهدئة، كلها إشارات للجسم بأن وقت الراحة قد حان". (24)