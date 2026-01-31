تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

3 أنشطة بسيطة تمنحك صحة جيدة.. تعرف إليها

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:00
A-
A+
3 أنشطة بسيطة تمنحك صحة جيدة.. تعرف إليها
3 أنشطة بسيطة تمنحك صحة جيدة.. تعرف إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُظهر الأبحاث أن معظم الذين يجربون أحدث خطط إنقاص الوزن وتحسين صحتهم لا ينجحون في الحفاظ على الوزن الذي فقدوه أو على عاداتهم.


وبحسب "دايلي ميل"، تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 88% من الأشخاص يتخلون عن أهدافهم المتعلقة بالحمية واشتراكات النوادي الرياضية تماماً.


لكن يقول الخبراء إن هناك طرقاً بسيطة لتحسين صحتك يسهل الالتزام بها. والأهم من ذلك، أنها لن تكلفك شيئاً.


ضوء الشمس
 

في خضم انشغالنا بالاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس والخروج من المنزل في الوقت المناسب للعمل، يغفل الكثير منا جانباً أساسياً من روتين الصباح الصحي، وهو ضوء الشمس.


وتشير الأبحاث إلى أن تعريض الوجه لأشعة الشمس لمدة 5 دقائق فقط كل صباح يحسّن النوم ويخفف التوتر والاكتئاب.


ويعود ذلك إلى أن التعرض لمزيد من الضوء خلال النهار وضوء أقل في الليل ضروري لأنماط نوم صحية، إذ يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم.


ووجدت أبحاث أن الذين تعرضوا لكميات أكبر من الضوء خلال ساعات الصباح، بين الـ 8 صباحاً والـ 12 ظهراً، ناموا أسرع في الليل وعانوا من اضطرابات نوم أقل خلال الليل، مقارنة بمن تعرضوا لضوء خافت في الصباح.


المشي بعد الوجبات
 

قد يكون التمشي بعد وجبة دسمة آخر ما ترغب بفعله. لكن حتى المشي لفترة قصيرة بعد الأكل له تأثيرات إيجابية كبيرة على صحتك، بحسب الخبراء.


ويساعد المشي لمدة 5 إلى 10 دقائق بعد الأكل على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويدعم عملية الهضم، ويقلل من ارتفاع مستويات الالتهاب.

وأكدت الدراسات أن المشي لفترة قصيرة بعد الأكل يُخفِّض مستوى السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الـ 2.


ووُجد أن الانطلاق بعد 60 إلى 90 دقيقة من تناول الطعام هو الوقت الأمثل، حيث يبلغ مستوى السكر في الدم ذروته عادةً في هذا الوقت، ما يسمح للعضلات بامتصاص الطاقة من الطعام.


أعد ضبط وقت النوم
 

النوم الجيد هو أحد أسرع الطرق لتحسين الصحة، ويرتبط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمجموعة من المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والخرف، والاكتئاب.


ويُنصح البالغون عادةً بالنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلًا، مع العلم أن هذا يختلف من شخص لآخر. لكن الكثير منا لا يزال يقضي معظم وقته محروماً من النوم.


ولإصلاح عادات النوم السيئة، يُنصح "باتباع روتين مسائي ثابت، وتخفيف الإضاءة، وتجنب الشاشات، أو تكرار عادة مهدئة، كلها إشارات للجسم بأن وقت الراحة قد حان". (24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 حقائق مفاجئة عن فقدان الوزن.. تعرّف إليها!
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
5 خطوات بسيطة تُطيل عمر بطارية هاتف أندرويد.. تعرّف إليها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حيل بسيطة لتسريع حاسوبك.. تعرف الى ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24

90 دقيقة

الرياض

التزام

السكري

الملا

رياضي

العلم

روما

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
10:02 | 2026-01-31
Lebanon24
08:08 | 2026-01-31
Lebanon24
06:08 | 2026-01-31
Lebanon24
04:49 | 2026-01-31
Lebanon24
02:51 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24