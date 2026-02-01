تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

Lebanon 24
01-02-2026 | 06:13
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل photos 0
تشير دراسة حديثة إلى أن شرب الشاي، وخصوصا الشاي الأخضر، يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية. فقد تبين أن الشاي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري وأنواع مختلفة من السرطان. كما قد يساعد في حماية الدماغ، وإبطاء ضمور العضلات لدى كبار السن، وتقليل الالتهابات.

وأكد فريق البحث من معهد بحوث الشاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، بقيادة مينغتشوان يانغ ولي تشو، أن الشاي غني بمركبات نباتية تسمى البوليفينولات، وخاصة الكاتيكينات، والتي تفسر جزءا كبيرا من فوائده الصحية.
 
وأظهرت الدراسة أن الشاي الأخضر يحظى بأكبر قدر من الدراسات مقارنة بالشاي الأسود والأولونغ والأبيض، حيث أظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، ويرتبط شربه المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض احتمالية الوفاة المبكرة لأي سبب.

كما قد يساهم الشاي الأخضر في التحكم بالوزن ومرض السكري، إذ تساعد الكاتيكينات على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. ويبدو أن هذا المشروب المهدئ يعزز الشيخوخة الصحية، إذ أظهرت النتائج أن كبار السن الذين يشربون الشاي غالبا ما يظهرون تباطؤا في التدهور المعرفي وانخفاضا في المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى تقليل فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر.

ورغم فوائد الشاي المخمّر، حذر الباحثون من المشروبات المصنعة مثل الشاي المعبأ في زجاجات وشاي الفقاعات، التي غالبا ما تحتوي على سكريات ومواد حافظة قد تضعف الفوائد الطبيعية للشاي. كما أبدت الدراسة مخاوف بشأن احتمالية وجود المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهو أمر قد يشكل خطرا على من يشربون كميات كبيرة من الشاي على مدى سنوات طويلة.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الشاي قد يقلل من كفاءة امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم، ما قد يكون مهما للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أو لديهم احتياجات غذائية محددة. (روسيا اليوم)
