تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
Lebanon 24
01-02-2026
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير دراسة حديثة إلى أن شرب الشاي، وخصوصا الشاي الأخضر، يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية. فقد تبين أن الشاي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري وأنواع مختلفة من السرطان. كما قد يساعد في حماية الدماغ، وإبطاء ضمور العضلات لدى كبار السن، وتقليل الالتهابات.
وأكد فريق البحث من معهد بحوث الشاي التابع للأكاديمية
الصينية
للعلوم الزراعية، بقيادة مينغتشوان يانغ ولي تشو، أن الشاي غني بمركبات نباتية تسمى البوليفينولات، وخاصة الكاتيكينات، والتي تفسر جزءا كبيرا من فوائده الصحية.
وأظهرت الدراسة أن الشاي الأخضر يحظى بأكبر قدر من الدراسات مقارنة بالشاي الأسود والأولونغ والأبيض، حيث أظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في خفض ضغط
الدم
وتحسين مستويات
الكوليسترول
، ويرتبط شربه المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض احتمالية الوفاة المبكرة لأي سبب.
كما قد يساهم الشاي الأخضر في التحكم بالوزن ومرض
السكري
، إذ تساعد الكاتيكينات على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. ويبدو أن هذا المشروب المهدئ يعزز الشيخوخة الصحية، إذ أظهرت النتائج أن كبار السن الذين يشربون الشاي غالبا ما يظهرون تباطؤا في التدهور المعرفي وانخفاضا في المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى تقليل فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر.
ورغم فوائد الشاي المخمّر، حذر الباحثون من المشروبات المصنعة مثل الشاي المعبأ في زجاجات وشاي الفقاعات، التي غالبا ما تحتوي على سكريات ومواد حافظة قد تضعف الفوائد الطبيعية للشاي. كما أبدت الدراسة مخاوف بشأن احتمالية وجود المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهو أمر قد يشكل خطرا على من يشربون كميات كبيرة من الشاي على مدى سنوات طويلة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الشاي قد يقلل من كفاءة امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم، ما قد يكون مهما للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أو لديهم احتياجات غذائية محددة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟
Lebanon 24
فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟
01/02/2026 17:51:00
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
Lebanon 24
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
01/02/2026 17:51:00
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفق أهدافك الصحية… اكتشف التوقيت الأمثل لشرب الشاي
Lebanon 24
وفق أهدافك الصحية… اكتشف التوقيت الأمثل لشرب الشاي
01/02/2026 17:51:00
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
Lebanon 24
تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة
01/02/2026 17:51:00
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الكوليسترول
مرض السكري
أكاديمية
الصينية
المعادن
السكري
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
Lebanon 24
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
10:13 | 2026-02-01
01/02/2026 10:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
Lebanon 24
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
08:35 | 2026-02-01
01/02/2026 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرفة العضلية".. هذا ما يجب معرفته عنها
Lebanon 24
"الرفة العضلية".. هذا ما يجب معرفته عنها
04:53 | 2026-02-01
01/02/2026 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو.. تفاصيل تقدّم الكثير
Lebanon 24
تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو.. تفاصيل تقدّم الكثير
02:00 | 2026-02-01
01/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟
23:00 | 2026-01-31
31/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:13 | 2026-02-01
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
08:35 | 2026-02-01
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
04:53 | 2026-02-01
"الرفة العضلية".. هذا ما يجب معرفته عنها
02:00 | 2026-02-01
تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو.. تفاصيل تقدّم الكثير
23:00 | 2026-01-31
دراسة عن توقيت النوم والنوبة القلبية.. ماذا كشفت؟
16:00 | 2026-01-31
آخر دراسة عن الدماغ.. إليكم تفاصيلها المهمة
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 17:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24