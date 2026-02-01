فوائد الخيار للجسم والبشرة

يُعدّ الخيار من الخضروات الصيفية المنعشة التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة. يتكوّن الخيار بنسبة كبيرة من الماء، مما يجعله غذاءً مثالياً للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة.من أهم فوائد الخيار أنه يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، كما يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم. ويحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، وفيتامين K، والبوتاسيوم، التي تدعم صحة العظام وتقوّي جهاز المناعة.يساعد الخيار أيضاً في تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الألياف التي تقي من الإمساك، كما يساهم في تنظيف الجهاز الهضمي. ولمن يتبعون غذائية، يُعد الخيار خياراً مثالياً لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع.أما على صعيد العناية بالبشرة، فيُعرف الخيار بدوره في ترطيب البشرة وتهدئتها، ويُستخدم كثيراً للتقليل من الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تأخير علامات التقدم في السن.في الختام، يُعتبر الخيار غذاءً صحياً ومفيداً يمكن تناوله يومياً، سواء بمفرده أو ضمن السلطات، لما له من دور مهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على نشاط الجسم.