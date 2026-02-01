النوم المبكر يقلل خطر أمراض القلب عند المراهقين

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تحديد موعد نوم صارم للمراهقين في الساعة العاشرة مساءً قد يكون له أثر كبير على صحتهم القلبية مستقبلًا، إذ يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي قد تكون قاتلة في مرحلة البلوغ.وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في ، أن المراهقين الذين يخلدون إلى النوم بعد منتصف الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات قلبية في الأربعينيات من عمرهم بمعدل يزيد على الضعف مقارنة بأقرانهم الذين تم توجيههم للنوم بحلول الساعة العاشرة مساءً.وجاءت النتائج، المنشورة في مجلة Plos One، لتدعم الدراسات السابقة التي أظهرت أن مواعيد النوم المنتظمة والنوم الكافي خلال سنوات المراهقة يمكن أن تمنع ارتفاع هرمونات التوتر الضارة بالقلب .وأوضح الباحثون أن التغيرات الطبيعية في الساعة البيولوجية للمراهقين تجعلهم يشعرون بالتعب في وقت متأخر مقارنة بالأطفال الأصغر سنًا، إلا أن قلة النوم تتفاقم أيضًا بسبب استخدام ليلاً.وقال الفريق البحثي: "يمكن للمراهقين أن يستفيدوا بشكل كبير من قيام الآباء بتحديد أوقات نوم مبكرة وفرضها، إذ يحسّن ذلك من جودة نومهم وصحتهم القلبية المستقبلية". (ارم نيوز)