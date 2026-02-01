تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
النوم المبكر يقلل خطر أمراض القلب عند المراهقين
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تحديد موعد نوم صارم للمراهقين في الساعة العاشرة مساءً قد يكون له أثر كبير على صحتهم القلبية مستقبلًا، إذ يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي قد تكون قاتلة في مرحلة البلوغ.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في
جامعة ساوث كارولينا
، أن المراهقين الذين يخلدون إلى النوم بعد منتصف الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات قلبية في الأربعينيات من عمرهم بمعدل يزيد على الضعف مقارنة بأقرانهم الذين تم توجيههم للنوم بحلول الساعة العاشرة مساءً.
وجاءت النتائج، المنشورة في مجلة Plos One، لتدعم الدراسات السابقة التي أظهرت أن مواعيد النوم المنتظمة والنوم الكافي خلال سنوات المراهقة يمكن أن تمنع ارتفاع هرمونات التوتر الضارة بالقلب
مع مرور الوقت
.
وأوضح الباحثون أن التغيرات الطبيعية في الساعة البيولوجية للمراهقين تجعلهم يشعرون بالتعب في وقت متأخر مقارنة بالأطفال الأصغر سنًا، إلا أن قلة النوم تتفاقم أيضًا بسبب استخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
ليلاً.
وقال الفريق البحثي: "يمكن للمراهقين أن يستفيدوا بشكل كبير من قيام الآباء بتحديد أوقات نوم مبكرة وفرضها، إذ يحسّن ذلك من جودة نومهم وصحتهم القلبية المستقبلية". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
02/02/2026 07:43:15
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
02/02/2026 07:43:15
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: النوم الإضافي في العطلة يقلّل الاكتئاب لدى الشباب
Lebanon 24
دراسة: النوم الإضافي في العطلة يقلّل الاكتئاب لدى الشباب
02/02/2026 07:43:15
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
Lebanon 24
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
02/02/2026 07:43:15
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
جامعة ساوث كارولينا
مع مرور الوقت
المستقبل
ارم نيوز
أمريكي
خلدون
البلو
قد يعجبك أيضاً
العادات الغذائية الخاطئة وأضرارها على الجسم
Lebanon 24
العادات الغذائية الخاطئة وأضرارها على الجسم
15:14 | 2026-02-01
01/02/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الخيار للجسم والبشرة
Lebanon 24
فوائد الخيار للجسم والبشرة
12:09 | 2026-02-01
01/02/2026 12:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
Lebanon 24
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
10:13 | 2026-02-01
01/02/2026 10:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
Lebanon 24
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
08:35 | 2026-02-01
01/02/2026 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
Lebanon 24
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
06:13 | 2026-02-01
01/02/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:14 | 2026-02-01
العادات الغذائية الخاطئة وأضرارها على الجسم
12:09 | 2026-02-01
فوائد الخيار للجسم والبشرة
10:13 | 2026-02-01
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
08:35 | 2026-02-01
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
06:13 | 2026-02-01
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل
04:53 | 2026-02-01
"الرفة العضلية".. هذا ما يجب معرفته عنها
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24