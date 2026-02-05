تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:20
A-
A+
بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه
بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توصل باحثون أميركيون إلى اكتشاف بروتين جديد يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم كمية الكوليسترول التي يفرزها الكبد إلى مجرى الدم، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض شائعة وخطيرة مثل تصلب الشرايين والكبد الدهني.
وأظهرت دراسة أجراها فريق من المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث ويسترن، ونُشرت في مجلة Circulation، أن بروتينًا يُعرف باسم HELZ2 يعمل كمنظم رئيسي لإنتاج الجسيمات الدهنية المسؤولة عن نقل الكوليسترول في الجسم.
وبيّن الباحثون أن هذا البروتين يتحكم في نشاط جين Apolipoprotein B (APOB)، وهو عنصر محوري في تكوين البروتينات الدهنية، ولا سيما الكوليسترول الضار (LDL). وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور تشاو تشانغ، أن هذه الجسيمات تُعد المحرك الأساسي لتراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، مشيرًا إلى أن HELZ2 يعمل كنقطة تحكم دقيقة تحدد كمية هذه الجسيمات التي يطلقها الكبد إلى الدم.
وعلى عكس الأبحاث السابقة التي ركزت على مصير البروتينات الدهنية بعد تكوّنها، أظهرت الدراسة أن HELZ2 يتدخل في مرحلة مبكرة جدًا من العملية، إذ يقلل من عمر الرسائل الجينية المسؤولة عن تصنيع بروتين APOB داخل خلايا الكبد. وكلما ارتفع نشاط هذا البروتين، انخفض إنتاج APOB، وبالتالي تقل كمية الكوليسترول المنتقلة في الدم.
وخلال تجارب على فئران تحمل طفرة تزيد من نشاط HELZ2، سجل الباحثون انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، إلى جانب حماية أكبر من تصلب الشرايين. في المقابل، لوحظ تراكم أكبر للدهون في الكبد، ما يعكس وجود توازن دقيق بين صحة القلب وصحة الكبد.
ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يمهّد لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تختلف عن الأدوية التقليدية مثل الستاتينات، عبر استهداف تنظيم الكوليسترول من “المنبع” وعلى مستوى الرسائل الجينية. ورغم أن النتائج لا تزال ضمن إطار الأبحاث الأساسية، يؤكد الباحثون أن بروتين HELZ2 يمثل هدفًا علاجيًا واعدًا، مع الحاجة إلى دراسات إضافية لضمان توظيفه بأمان وفعالية في علاج أمراض القلب والكبد الدهني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيت البروتين.. هل يغيّر فعلياً نمو العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون آلية جديدة قد تساهم في علاج سرطان الرئة العدواني.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الشوفان علاج طبيعي للكوليسترول؟
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
النوم المبكر يقلل خطر أمراض القلب عند المراهقين
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيسي

علاجية

تكساس

العلم

هنية

كوين

آفاق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:29 | 2026-02-05
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04
Lebanon24
15:00 | 2026-02-04
Lebanon24
12:17 | 2026-02-04
Lebanon24
10:19 | 2026-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24