تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تُؤذي المليّنات الدماغ؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 10:20
A-
A+
هل تُؤذي المليّنات الدماغ؟
هل تُؤذي المليّنات الدماغ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت أبحاث واسعة أُجريت في بريطانيا، وشملت نحو نصف مليون مشارك، أن الاستخدام المنتظم للمليّنات ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف، مقارنة بمن لا يستخدمونها بانتظام، بحسب تقرير في موقع "ScienceAlert" العلمي.

لكن العلماء يؤكدون أن أنواع المليّنات ليست سواء، إذ تنقسم المليّنات الفموية إلى عدة أنواع، أبرزها: المليّنات المُكوِّنة للألياف التي تزيد حجم البراز وتحفّز حركة الأمعاء الطبيعية، والمليّنات الأسموزية التي تسحب الماء إلى القولون، ومُليّنات تليين البراز، إضافة إلى المليّنات المُنبِّهة التي تُحفّز انقباضات عضلات الأمعاء.
 
وينصح الأطباء عادة بالبدء بالأنواع الأكثر لطفًا، مثل الألياف أو مُليّنات تليين البراز، مع تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة.

ورغم شيوع الاعتقاد بأن المليّنات قد تسبب "كسل الأمعاء"، تشير مراجعات علمية حديثة إلى عدم وجود دليل قوي على أن الاستخدام المزمن للمليّنات المُنبِّهة يُدمّر عضلات القولون بشكل دائم. إلا أن ذلك لا يعني أن الاستخدام الطويل آمن تمامًا.
 
لكن على الجانب الآخر، فإن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمليّنات قد يؤدي إلى الإسهال المزمن، وفقدان البوتاسيوم، واضطرابات في نظم القلب، وكذلك ضعف العضلات.. وفي حالات نادرة، مضاعفات خطيرة قد تصل إلى توقف القلب.

كما قد تنخفض مستويات معادن أخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يسبب تقلصات عضلية مؤلمة، وقد تتأثر الكلى في حالات نادرة.
 
وتشير الدراسات إلى أن العلاقة قد تمر عبر ما يُعرف بمحور الأمعاء–الدماغ، وهو نظام تواصل معقّد بين بكتيريا الأمعاء والجهاز العصبي.

ويُعتقد أن الاستخدام المزمن للمليّنات قد يُغيّر تركيبة الميكروبيوم المعوي، ما ينعكس سلبًا على المزاج والوظائف الإدراكية، ويزيد قابلية الإصابة بالاكتئاب والخرف. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل وتداهم منازل الأهالي داخل البلدة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: يجب أن نفك ارتباطنا بالخارج لأن الوضع يؤذي الجميع
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تقر إذنًا استثنائيًا لإيرباص باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الجانب الآخر

بريطانيا

الطويل

العلم

روبيو

العلا

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:12 | 2026-02-06
Lebanon24
12:09 | 2026-02-06
Lebanon24
08:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:19 | 2026-02-06
Lebanon24
00:36 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24