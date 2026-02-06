تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة

Lebanon 24
06-02-2026 | 12:09
A-
A+
الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة
الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ الكيوي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويتميز بطعمه المنعش وفوائده الصحية المتعددة، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي.

1. تعزيز المناعة

الكيوي غني بفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة واحدة على كمية تفوق حاجة الجسم اليومية، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات ونزلات البرد.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكيوي على إنزيم طبيعي يُعرف باسم الأكتينيدين، يساهم في تسهيل عملية الهضم، خاصة هضم البروتينات، كما أن غناه بالألياف يساعد على الوقاية من الإمساك.

3. دعم صحة القلب

يساعد الكيوي على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

4. مفيد للبشرة والشعر

يساهم فيتامين C الموجود في الكيوي في تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، إضافة إلى دعم صحة الشعر.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

يتميز الكيوي بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله فاكهة مناسبة لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، كما تساعد أليافه في ضبط امتصاص السكر.

6. تحسين جودة النوم

تشير دراسات إلى أن تناول الكيوي قد يساعد على تحسين النوم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسيروتونين.

7. دعم صحة العين

يحتوي الكيوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساهم في حماية العين من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوات صغيرة بمهام كبيرة… كيف سيبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: 2026 سيكون مزدحمًا بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُنصح بتناول فاكهة "البابايا" ليلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

حسين ال

باسم ال

السكري

العين

بيرة

اكسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:12 | 2026-02-06
Lebanon24
10:20 | 2026-02-06
Lebanon24
08:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:19 | 2026-02-06
Lebanon24
00:36 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24