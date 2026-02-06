الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة

يُعدّ الكيوي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويتميز بطعمه المنعش وفوائده الصحية المتعددة، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن اليومي.1. تعزيز المناعةالكيوي غني بفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة واحدة على كمية تفوق حاجة الجسم اليومية، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات ونزلات البرد.2. تحسين صحة الجهاز الهضمييحتوي الكيوي على إنزيم طبيعي يُعرف باسم الأكتينيدين، يساهم في تسهيل عملية الهضم، خاصة هضم البروتينات، كما أن غناه بالألياف يساعد على الوقاية من الإمساك.3. دعم صحة القلبيساعد الكيوي على خفض ضغط ومستويات الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.4. مفيد للبشرة والشعريساهم فيتامين C الموجود في الكيوي في تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، إضافة إلى دعم صحة الشعر.5. تنظيم مستويات السكر في الدميتميز الكيوي بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله فاكهة مناسبة لمرضى عند تناوله باعتدال، كما تساعد أليافه في ضبط امتصاص السكر.6. تحسين جودة النومتشير دراسات إلى أن تناول الكيوي قد يساعد على تحسين النوم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسيروتونين.7. دعم صحةيحتوي الكيوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساهم في حماية العين من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.