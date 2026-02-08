تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

6 أعشاب شائعة قد تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.. تعرّف إليها

Lebanon 24
08-02-2026 | 05:23
A-
A+
6 أعشاب شائعة قد تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.. تعرّف إليها
6 أعشاب شائعة قد تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.. تعرّف إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير دراسات إلى أن بعض المكملات العشبية قد تُسهم بشكل معتدل في خفض مستويات الكوليسترول، ما يجعلها خيارًا مساعدًا لبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الأدوية التقليدية. إلا أنها لا تُعد بديلًا عن العلاج الطبي، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة لمن يتناولون أدوية أخرى، بحسب موقع Verywell Health.

الأرز الأحمر المخمّر (أرز الخميرة الحمراء)
يُعد من أكثر الخيارات المدعومة علميًا، لاحتوائه على مادة موناکولين K المشابهة لأدوية الستاتين. أظهرت الدراسات قدرته على خفض الكوليسترول الضار بنسبة 15% إلى 25% خلال شهرين، مع احتمال ظهور آثار جانبية كآلام العضلات واضطرابات هضمية.

الثوم
قد يدعم صحة القلب بفضل مركب الأليسين، إذ تشير الأبحاث إلى خفضه الكوليسترول الكلي بنحو 5% والضار بنسبة 6%، ما يجعله مناسبًا للحالات الخفيفة أو للوقاية، خصوصًا لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

الغوغول
نبات مستخدم في الطب الأيورفيدي، أظهرت دراسات أنه قد يُخفض الكوليسترول الكلي بنحو 6.5% والضار بنسبة 10%، مع إمكانية خفض الدهون الثلاثية ورفع الكوليسترول الجيد، وقد يسبب بعض الآثار الجانبية الخفيفة.

الخرشوف
عنصر في النظام الغذائي المتوسطي، قد يُسهم في خفض الكوليسترول الضار بنسبة 6% إلى 10%، ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من متلازمة الأيض أو الكبد الدهني.

الحبة السوداء (حبة البركة)
استُخدمت تقليديًا، وتشير دراسات أولية إلى قدرتها على خفض الكوليسترول، إلا أن فعاليتها ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث.

الحلبة
غنية بالألياف القابلة للذوبان، وقد تُخفض الكوليسترول الضار بنسبة تقارب 7%، وتُعد مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني المصابين بارتفاع الكوليسترول.

وبشكل عام، قد توفر هذه الأعشاب فوائد محدودة في خفض الكوليسترول، لكن المتابعة الطبية تبقى أساسية لضمان السلامة والفعالية. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توابل شائعة تساعد في تخفيف أعراض متلازمة تكيّس المبايض
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

بشكل عام

ستاتين

الحمرا

السكري

الأرز

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-02-08
Lebanon24
12:38 | 2026-02-08
Lebanon24
09:31 | 2026-02-08
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
02:00 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24